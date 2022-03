Une liste de 26 joueurs sans surprise, avec un nouveau, l'attaquant de Mayence Anton Stach, champion d'Europe Espoirs 2021 avec l'Allemagne. Le sélectionneur Hansi Flick a dévoilé vendredi son groupe pour les matches amicaux contre Israël (26 mars) et les Pays-Bas (29 mars).

Les stars du Bayern, le capitaine Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané et la pépite de 18 ans Jamal Musiala seront présents, de même que les représentants de la Premier League, dont Antonio Rüdiger, Kai Haverz et Timo Werner (Chelsea), ou encore Ilkay Gündogan (ManCity). Deux Parisiens sont également convoqués, Thilo Kehrer et Julian Draxler, qui fait son retour en équipe nationale.

Les absents les plus notoires sont les deux Munichois Leon Goretzka (en phase de reprise après une blessure) et Niklas Süle (déchirure musculaire). A noter qu'aucun joueur de Dortmund, l'actuel deuxième de la Bundesliga, ne fait partie de la sélection. Le capitaine du Borussia Marco Reus est blessé, et le défenseur central Mats Hummels jugé trop juste après son récent arrêt pour Covid.

La sélection

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort).

Défense : Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter, Nico Schlotterbeck (Fribourg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (PSG), Robin Koch (Leeds United), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Milieu de terrain : Julian Draxler (PSG), Thomas Müller, Joshua Kimmich, Jamal Musiala (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City), Julian Weigl (Benfica).

Attaque : Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Serge Gnabry, Leroy Sane (Bayern Munich), Kai Havertz (FC Chelsea), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Anton Stach (FSV Mayence), Timo Werner (FC Chelsea).

