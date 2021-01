Football

A peine arrivé, déjà prêt à faire sauter la banque : Tuchel vise un phénomène très convoité

A peine arrivé, déjà prêt à faire sauter la banque : Tuchel vise un phénomène particulèrement convoité. Arsenal vient concurrencer le Barça sur un défenseur qui plaît à Mikel Arteta. Et l'OM continue sa quête d'un nouveau milieu de terrain après le départ de Morgan Sanson. On fait le tour et le tri des rumeurs de transfert, à quelques jours de la fin du mercato d'hiver.

