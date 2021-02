Football

Premier League - Un chouchou de Guardiola déjà dans les bras du Barça ?

MERCATO - Sergio Agüero qui veut quitter Guardiola pour le Barça, mais avec l'assurance que Messi reste à bord. Manchester United qui délaisse Sancho pour deux pépites européennes et la Juventus qui fête les 36 ans de Ronaldo par un contrat, voilà les rumeurs de ce nouveau Mercato Buzz. Infos ou intox, pour vous on fait le tour et le tri !

00:02:20, 20 vues, il y a une heure