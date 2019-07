Il n'a pas fallu beaucoup de temps à Bruno Genesio pour retrouver un club après son départ de Lyon à la fin de la saison 2018-19. Sauf que l'ancien entraîneur des Gones n'a pas exactement rebondi où on l'attendait... En effet, c'est en Chine que Genesio vient de débarquer, il y entraînera jusqu'à la fin de la saison le Beijing Guoan, actuel troisième de Super League.

"Bruno Genesio et son équipe ont signé un contrat avec le club de football Beijing Zhonghe Guoan jusqu’à la fin de la saison", peut-on lire dans un communiqué officiel publié sur le site du club. Et le tacticien de 52 ans ne va pas avoir beaucoup de temps pour s'habituer au décalage horaire et à sa nouvelle équipe puisque son équipe affronte vendredi Hebei (13h35). Genesio avait été un temps annoncé du côté de l'Angleterre à Newscatle mais c'est finalement Steve Bruce qui avait obtenu le poste.