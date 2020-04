Décidément, rien n'y fait : il y a toujours le feu dans la maison FC Barcelone. Englué dans une profonde crise politique, le club catalan doit aussi faire face aux attaques de ses propres joueurs. Hier, c'était le plus influent d'entre eux, à savoir Lionel Messi. Aujourd'hui, c'est Ivan Rakitic. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le milieu de terrain croate a (encore) dit tout haut ce qu'il pensait du traitement que lui inflige la direction catalane. Et ça détonne.

En fin de contrat en 2021, moins utilisé sportivement depuis de longs mois, l'ancien milieu de terrain du FC Séville a maintes et maintes fois été placé sur le marché. Et il n'a pas apprécié. "S'ils ont voulu que je rejoigne un autre club, peu importe où, j'aurais aimé qu'ils me le disent, a-t-il lâché au journal espagnol. Ce qui me touche le plus, ce n'est pas de jouer ou de ne pas jouer. C'est la manière. La manière m'a beaucoup surpris, je ne la comprends pas, mais je vais l'accepter car je veux le meilleur pour l'équipe."

Rebelote au prochain mercato ?

Mais puisque la situation financière de tous les clubs, et du Barça en particulier, est franchement inquiétante, l'international croate pourrait, de nouveau, être proposé à plusieurs clubs européens. Ces deux dernières saisons, des intérêts du PSG, de l'Inter ou encore du FC Séville ont été évoqués dans la presse espagnole.

Rakitic, lui, espère aller au bout de son contrat. Et il a prévenu : "Je comprends la situation, mais je ne suis pas un sac de patates avec lequel on fait ce qu'on veut, a-t-il martelé. Moi, je veux être dans un club où l'on me veut, où l'on me respecte et où l'on a besoin de moi. Si c'est ici, tant mieux, sinon, c'est où je décide."