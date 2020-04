Ce n'est un secret pour personne : cet été, le Barça veut frapper fort sur le marché des transferts. Le club catalan veut renforcer son secteur offensif et vise deux joueurs : l'attaquant argentin Lautaro Martinez, et son ancienne pépite brésilienne Neymar. Si le premier dossier peut être réglé en versant 111 millions d'euros à l'Inter Milan, montant correspondant à la clause libératoire du joueur, le second dépendra de la volonté ou non du PSG de se séparer de son numéro 10.

Moins cher que Lautaro ou Neymar

Ces deux dossiers sont donc loin d'être bouclés. Et selon Sport, le Barça aurait déjà réfléchi à un "Plan C" au cas où Lautaro et Neymar ne rejoignaient pas la Catalogne cet été. Il s'agit de l'international français Kingsley Coman. Pour convaincre le Bayern Munich de laisser filer son attaquant, le club catalan devra faire une offre avoisinant les 60 millions d'euros, toujours selon la même source. Le Français représenterait ainsi une alternative offensive à moindre coût pour le Barça.

Malgré quelques blessures, Coman réalise une bonne saison sous la tunique bavaroise. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l'ailier était bien parti pour être selectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2020, avant que ce dernier ne soit reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. Une bonne saison qui, selon les informations de Foot Mercato, a poussé les dirigeants du Bayern à entamer des négociations avec le Français pour une prolongation de son contrat. Affaire à suivre, donc.