La parole est à la défense. Cible de critiques pour avoir marqué un but vendredi face à des adversaires immobiles qui entendaient protester contre des salaires impayés depuis plusieurs mois, André-Pierre Gignac a rompu son silence médiatique. L’attaquant français des Tigres est revenu sur la polémique via un long message publié sur son compte Twitter en en créant une nouvelle : l’ancien buteur de l’OM assure ne pas avoir voulu faire trembler les filets sur le terrain de Veracruz.

C’est le deuxième point de son explication publiée sur le réseau social. "Je n’ai jamais voulu marquer ce but. Je me suis raté en voulant mettre le ballon en six mètres. Ce n’est pas une excuse, c’est la pure vérité", fait savoir l’homme aux désormais 100 réalisations dans le championnat mexicain. Sur une passe en retrait, Gignac avait enroulé un tir du pied droit et logé le ballon au ras du poteau, à l’aide d’un bel effet.

Dans son message, Gignac a regretté la situation dans laquelle se trouvent ses "collègues" de Veracruz en même temps que cet épisode peu banal. "Des excuses à tous les enfants et supporters passionnés qui ont vu ce qu’il s’est passé vendredi. Ce match nous laisse un goût amer à tous mais il ne faut pas perdre de vue le fond du problème, indique le goleador de 33 ans. Il vaut mieux s’intéresser au vrai problème que connaît le football mexicain afin qu’il puisse exploiter son potentiel et son talent."

Et Gignac de conclure : "On apprend de ses erreurs et cela ne fera pas exception. Nous en sortirons plus forts et plus grands. Je vais redoubler d’efforts pour être une meilleure personne", a promis Gignac, dont l’image de star en terre aztèque a été écornée par les événements de la fin de semaine passée.