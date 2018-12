MLS : Atlanta, l'apothéose après seulement deux saisons

C'est peut-être le début d'un long règne. C'est au minimum une saison qui fera date pour la MLS et Atlanta qui, dans tous les dommaines, aussi bien financier que sportif ou par ses supporters, est déjà la franchise référence du "soccer". L'équipe entraînée par le très respecté Gerardo "Tata" Martino a frappé les esprits sur le terrain, et en dehors.

Elle a remporté le premier titre de son histoire devant plus de 73.000 spectateurs massés dans son ultra-moderne Mercedes Benz Stadium, du jamais vu pour un finale du Championnat MLS. Et tout un symbole, c'est son prolifique avant-centre vénézuélien Josef Martinez qui lui a offert la MLS Cup en ouvrant la marque à la 39e minute. Elu meilleur jeudi joueur du Championnat à seulement 25 ans, il a inscrit son 39e but de la saison, un autre record, en profitant d'une mauvaise relance de Portland.

Martinez, très en vue en première période, aurait pu bénéficier d'un pénalty à la 18e minute après un tacle hasardeux du défenseur congolais Larrys Mabiala. Si Atlanta, 2e de la conférence Est à l'issue de la saison régulière, a dominé la première période, Portland, invité surprise de cette finale (5e à l'Ouest), n'est pas resté les bras croisés. Il a fallu un superbe arrêt sur la ligne du gardien international américain Brad Guzan pour détourner une tête de Jeremy Ekobisse (43e).

Le Mercedes-Benz Stadium en folie pour la finale MLS.Getty Images

Adieux réussis pour Martino

De retour des vestiaires, Atlanta a rapidement doublé la mise grâce à son contingent sud-américain: sur un coup franc tiré par Martinez, le Paraguayen Miguel Almiron a démarqué son coéquipier argentin Franco Escobar qui a trompé le gardien de Portland pour la deuxième fois de la soirée (54e min). Ce deuxième but a mis KO Portland qui avait remporté le titre en 2015.

"On a été battus par une très bonne équipe qui ne se résume pas à Martinez, mais on n'a pas à rougir, car on a produit un beau match", a souligné l'entraîneur vénézuélien de Portland Giovanni Savarese. "Je n'ai rien à reprocher à mon équipe", a-t-il insisté, avant de critiquer la prestation de l'arbitre.

Vidéo - Finale MLS : Atlanta et Martinez étaient au-dessus du lot 01:58

De son côté, Martino qui avait annoncé de longue date que cette finale serait son dernier match à la tête d'Atlanta, s'est félicité d'avoir mené à bien la mission qui lui avait été confiée par le propriétaire de l'équipe, le milliardaire Arthur Blank, co-fondateur de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot et propriétaire également de l'équipe de football américain des Atlanta Falcons.

"Il y a un résultat, le titre, mais aussi la manière, c'est le plus important à mes yeux", a insisté l'ancien entraîneur du FC Barcelone et ex-sélectionneur de l'Argentine, qui devrait prendre prochaînement les commandes de la sélection mexicaine. "Il n'y a pas de plus belle façon de quitter un club", s'est réjoui Martino.

Avec AFP