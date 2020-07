MLS - Huit minutes et 46 secondes, c'est le temps pendant lequel George Floyd a été maintenu au sol par un policier de Minneapolis le 25 mai dernier avant de mourir. Thierry Henry, coach de l'Impact Montréal, lui a rendu hommage en posant un genou à terre pendant ce temps jeudi soir lors du retour à la compétition de son club.

L'entraîneur de l'Impact Montréal Thierry Henry, qui faisait son retour à la compétition jeudi, a affiché son soutien au mouvement Black Lives Matter en s'agenouillant en hommage à George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai dernier.

Au début de la rencontre contre New England Revolution, dans le cadre du tournoi organisé par la ligue nord-américaine de football (MLS), Thierry Henry, vêtu d'un t-shirt "Black Lives Matter", s'est agenouillé pendant 8 minutes et 46 secondes. Cette durée est devenue un symbole des violences policières, après avoir été établie comme la durée durant laquelle George Floyd a été maintenu au sol par un policier avec son genou, les procureurs ayant depuis estimé la durée réelle à 7 minutes et 46 secondes.

"Je ne sais pas ce qui nous sera permis de faire ou pas pour soutenir la cause (Black Lives Matter). Il y a quelque chose que je voudrais faire mais je le garde pour moi", avait déclaré la semaine dernière Thierry Henry. Thierry Henry avait également écrit début juin un message sur son compte Instagram dans lequel il appelait au changement pour que cessent les injustices et violences raciales.

