L'ancienne star du Real Madrid et du Paris Saint-Germain a souligné que le club considérait les talents locaux comme la pierre angulaire du succès à long terme de la franchise. Il a toutefois reconnu que l'Inter restait à la recherche de joueurs de renom, citant des noms comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont tous deux déjà manifesté leur intérêt pour la MLS.

"J'ai dit dès le premier jour que notre académie est une partie importante de ce club et si nous pouvons faire venir ici des joueurs qui ont connu l'Inter Miami, c'est bien le but", a déclaré Beckham à l'AFP. "Mais nous savons aussi qu'à Miami, nos fans veulent voir les grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui ajoutent au faste et au glamour, mais nous voulons aussi avoir l'occasion de faire venir de grands noms", a-t-il poursuivi.