MLS - Un but, c'est cr qui permet à l'Impact Montréal de Thierry Henry de se qualifier pour les huitièmes de finale du tounoi de la MLS à Orlando. Les Canadiens, troisièmes de leur groupe, passent à la faveur d'une meilleur différence de buts que les New York Red Bulls (-1 contre -2).

L'Impact Montréal entraîné par Thierry Henry, assuré de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes après la victoire de Cincinnati mercredi contre les New York Red Bulls, sont qualifiés pour les 8e de finale du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football (MLS). Le club canadien rencontrera samedi Orlando City, à huis clos dans la bulle de Disney World où se déroule la compétition.

Au lendemain de sa victoire de l'espoir aux dépens de DC United (1-0) pour finir 3e du groupe C avec 3 points et une différence de buts de -1, l'Impact devait attendre de connaître le sort des autres troisièmes. Et la victoire 2 à 0 du FC Cincinnati face aux New York Red Bulls a fait son bonheur, puisque ces derniers finissent également 3e du groupe E, mais avec une différence de buts de -2.

MLS Kansas City valide son billet pour les huitièmes de finale IL Y A 14 HEURES

Le New York City FC ayant exactement le même bilan dans le groupe A, Montréal est ainsi assuré de faire partie des quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Outre l'Impact, on connaît déjà douze autres qualifiés pour la phase à élimination directe: Philadelphia Union, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, New England Revolution, Toronto FC, Sporting Kansas City, Real Salt Lake, Minnesota United FC, Columbus Crew SC, FC Cincinnati, Portland Timbers, Los Angeles FC. Trois billets restent à distribuer.

MLS L'Impact Montréal de Thierry Henry reste en vie HIER À 05:18