TRANSFERTS - Blaise Matuidi va bel et bien traverser l'Atlantique. L'Inter Miami FC a officialisé jeudi l'arrivée du milieu de terrain français, âgé de 33 ans. L'ancien Parisien avait trouvé un accord à l'amiable avec la Juventus Turin pour résilier son contrat.

Nouveau challenge pour Matuidi. A 33 ans, le milieu de terrain s’est engagé jeudi avec l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Les deux hommes ont joué ensemble pendant quelques mois au Paris Saint-Germain, lors de la saison 2012-2013. Le champion du monde français rallie donc la Floride après avoir été libéré par la Juventus. "Blaise est l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération et nous sommes ravis de l'accueillir à l'Inter Miami", s’est réjoui Paul McDonough, le directeur sportif de l'Inter Miami dans le communiqué publié par le club.

Un bon choix à un an de l'Euro ?

L'infatiguable milieu de terrain va donc connaître un troisième championnat, après la Ligue 1 et la Serie A. Alors que son contrat avec la Juventus devait normalement prendre fin en juin 2021, le club turinois et Matuidi ont trouvé un accord pour le résilier à l'amiable. Le Français ne rentrait pas dans les plans d'Andrea Pirlo, tout juste nommé entraîneur de la Vieille Dame en lieu et place de Maurizio Sarri. Le champion du monde français sortait de trois saisons du côté des Bianconeri.

En s'engageant du côté de l'Inter Miami, Blaise Matuidi a-t-il mis en péril sa carrière internationale ? La question mérite d'être posée, à moins d'un an de l'Euro, initialement prévu l'été dernier mais finalement reporté aux mois de juin et juillet prochains. L'ancien parisien a quitté la Serie A, sa rigueur et son exposition pour la MLS, un championnat en développement mais dont le niveau de jeu reste bien inférieur à celui des grands championnats européens. Même si "Blaisou" reste l'un des hommes sur qui Didier Deschamps compte beaucoup, il se peut que le sélectionneur soit dans l'obligation de revoir ses choix, selon l'évolution de la saison de Matuidi. Les prochains rassemblements des Bleus à Clairefontaine donneront des premiers éléments de réponses.

