Petite ou plutôt grosse frayeur en début de semaine pour les Reds. A quelques heures de leur quart de finale aller de Ligue des Champions CONCACAF face aux Mexicains de Cruz Azul, les joueurs du Toronto FC (MLS) ont reçu la visite inattendue d'un alligator pendant leur séance d'entraînement. Une interruption inédite qui a néanmoins fait le bonheur du service communication du TFC qui a secoué les réseaux sociaux avec cette drôle d'aventure.

Un contrat courte durée pour "Ale Gator"

A l'instar des Toronto Raptors, champions NBA 2019, l'équipe de Chris Mavinga et de Quentin Westberg dispute l'ensemble de sa saison 2020-2021 à Tampa, en Floride, en raison des restrictions de déplacement entre le Canada et les Etats-Unis. Et pour l'ancien Rennais, la visite du reptile sur les terrains d'entraînement était évidemment une grande première. "C'est bien d'être en Floride… Je n'avais encore jamais vu ça à Toronto."

Le club de l'Ontario est même allé encore plus loin en annonçant la signature pour un prêt "courte durée" de l'animal. Une transaction que le TFC déclare régler en "Gator Acquisition Money", conformément aux règles de la ligue nord-américaine.

Mais la rigolade a vite laissé place à la déception côté canadien puisque Toronto s'est lourdement incliné à domicile face à Cruz Azul quelques heures plus tard.

