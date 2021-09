A 19 ans, Romeo Beckham a été titularisé dimanche pour son premier match professionnel avec Fort Lauderdale, club de troisième division américaine et équipe réserve de l'Inter Miami, dont son père David est co-propriétaire. L'entraîneur de la franchise de Floride, Phil Neville a loué son potentiel. En effet, sa prestation a plu à l'ancien défenseur anglais, qui a rappelé en conférence de presse lundi que "le fils de" a "beaucoup de pression et d'attentes sur les épaules, mais il a les pieds fermement sur terre".

"Il sait qu'il doit progresser. Il a tous les atouts, le mental et la détermination pour réussir dans le football professionnel", a estimé l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre et ex-coéquipier de David Beckham à Manchester United et en équipe d'Angleterre. Romeo Beckham, deuxième fils de l'ancien N.7 emblématique des Red Devils, a rejoint Fort Lauderdale il y a un mois.

David m'a dit ''tu dois être plus dur avec lui qu'avec n'importe qui d'autre'

Avant cela, il s'était entraîné occasionnellement avec l'Inter Miami. Phil Neville a par ailleurs ajouté que David Beckham lui avait donné l'ordre de se montrer ferme avec son fils. "La première chose que David m'a dit c'est : 'tu dois être plus dur avec lui qu'avec n'importe qui d'autre'", a-t-il rappelé.

