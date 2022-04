Des quatre enfants de l'ancienne gloire de Manchester United, Romeo est celui qui lui ressemble le plus physiquement. Cette bouille de poupon et ce regard perçant lui ont valu de débuter une carrière dans le mannequinat dès l'âge de dix ans en Angleterre. S'il réalise des campagnes pour des marques prestigieuses comme Burberry et Yves Saint-Laurent, c'est bien dans le football que Romeo Beckham espère s'imposer. Il rejoint le centre de formation d'Arsenal en 2014 par lequel ses deux frères Brooklyn et Cruz sont également passés, avant d'être libéré l'année suivante. L'adolescent vit mal cet échec et la pression médiatique constante autour de lui. Il s'éloigne du foot pendant les quatre années suivantes, avant d'y revenir aux États-Unis en 2018 lorsque son père lance sa franchise de MLS à Miami.

Des débuts au Fort Lauderdale FC

En Floride, le deuxième fils de David Beckham s'entraîne parfois avec l'équipe première. Il obtient finalement son premier contrat professionnel en septembre 2021 en signant au Fort Lauderdale FC, la réserve de l'Inter Miami qui évolue en USL League One, en troisième division américaine. "Il sait qu'il a encore beaucoup de progrès à faire, mais il a toutes les qualités intrinsèques pour faire une carrière professionnelle : le caractère, la détermination et le bon cœur, expliquait Phil Neville, l'entraîneur de l'Inter Miami, en conférence de presse après le premier match de Romeo Beckham. La première chose que m'a dite David, c'est d'être encore plus dur avec son fils qu'avec les autres joueurs (…) Romeo sait qu'il va devoir se battre encore plus que n'importe qui pour rester dans l'équipe car il y aura toujours des questions et des attentes autour de son nom."

Coéquipier du fils de Phil Neville

Latéral droit à Manchester United entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Phil Neville est devenu le deuxième entraîneur de l'Inter Miami en janvier 2021 après avoir entraîné la sélection féminine d'Angleterre pendant trois ans et demi. Comme son ex-coéquipier et ami David Beckham, il a ramené son fils dans ses bagages en Floride. Harvey Neville, 19 ans également, a été formé à Manchester United où il a signé un premier contrat professionnel à l'été 2020. Il évolue aujourd'hui dans la même équipe que Romeo Beckham, l'Inter Miami II, qui a changé de nom cette saison en intégrant le nouveau championnat réserve créé par la MLS, la MLS Next Pro, qui comme l'USL League One, dispose du statut de troisième division aux États-Unis.

Des performances à relativiser

Harvey Neville, latéral droit comme son père (décidément), a déjà joué et marqué avec l'Inter Miami dans des matches de présaison. Il tape cette année à la porte de l'équipe première, qui souhaite l'intégrer doucement au sein de son effectif. Pour Romeo Beckham, la route vers le plus haut niveau semble moins évidente pour le moment. Après des débuts très timides l'année dernière, il a impressionné lors des trois premiers matches de l'exercice 2022 avec quatre passes décisives. Joueur longiligne d'1,81m pour seulement 64 kilos, le jeune homme dispose d'un excellent pied droit qui rappelle celui de son père. C'est d'ailleurs lui qui tire les coups francs et corners de son équipe. Il manque en revanche de puissance physique et de rapidité d'exécution dans ses mouvements.

Ses récentes performances sont également à relativiser puisqu'il n'a joué que quatre matches cette saison, et que la MLS Next Pro est un tout jeune championnat lancé le 25 mars dernier avec des équipes au niveau très disparate. Wait and see, donc, avant de s'emballer sur l'avenir sportif du jeune homme. Et si ça ne fonctionnait pas dans le football, Romeo Beckham pourrait toujours revenir au mannequinat. La marque Puma vient de lui offrir 1,4 million d'euros en décembre pour en faire son égérie.

