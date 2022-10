Le Los Angeles FC et l'Union de Philadelphie ont battu respectivement l'Austin FC (3-0) et le New York City FC (3-1), dimanche, et s'affronteront en finale de la MLS. Les deux meilleures équipes de la saison régulière dans chaque conférence Ouest et Est ont fait respecter la logique. Et c'est le LAFC, présent en MLS depuis 2018, qui recevra en son antre du Banc of California Stadium, samedi prochain.

Les deux équipes se sont affrontées une première fois, déjà à Los Angeles, et étaient restées dos à dos (2-2). Un but de la tête de l'attaquant colombien Cristian Arango, reprenant un corner de la star mexicaine Carlos Vela, a mis le LAFC sur les bons rails en première période (29e) face à Austin. Dominatrice, l'équipe californienne a ensuite gâché plusieurs opportunités, par son duo, pourtant décisif en première période. Mais à la 62e minute, sa pression incessante a finalement porté ses fruits.

Trois buts en onze minutes

Un autre corner tiré par Vela a semé la confusion dans la surface de réparation et l'Argentin Maxi Urruti, qui venait d'entrer en jeu pour l'équipe texane, n'a pu maîtriser son coup de tête, qui a fait mouche contre son camp. A dix minutes du terme, l'ailier ghanéen Kwadwo Opoku a donné plus de largesse au score, d'une frappe à ras de terre. Plus tard, Philadelphie s'est montré renversant pour éliminer le NYCFC, qui avait ouvert le score à la 57e minute, par le milieu offensif argentin Maximiliano Moralez.

L'attaquant argentin Julian Carranza (65e), le Hongrois Daniel Gazdag (67e) et le Jamaïcain Cory Burke (76e) ont en effet inscrit trois buts en 11 minutes, qui ont assommé le tenant du titre new-yorkais.

