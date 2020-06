LIGUE 1 - Cinq députés, dont le très médiatique François Ruffin (LFI), et trois sénateurs de la Somme ont écrit mercredi au Premier ministre, au ministère des sports, à la FFF et à la LFP pour réclamer une Ligue 1 à 22 clubs, la saison prochaine, afin d'éviter la relégation d'Amiens en L2, pour l'instant actée par la Ligue de football professionnel.

L'assemblée générale de la LFP a entériné ce mardi le format à 20 clubs en Ligue 1. Une décision qui relègue pour l'instant Amiens en L2. Ainsi, les parlementaires de la Somme ont demandé mercredi au gouvernement et aux instances du football d'élargir la Ligue 1 à 22 clubs. "Nous vous demandons solennellement de faire preuve d'humanité tout en respectant les valeurs du football et l'équité sportive. Mettez en place d'ici au 30 juin une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison prochaine", écrivent les cinq députés et les trois sénateurs de la Somme dans un courrier en date de mercredi transmis à l'AFP, et adressé à Matignon, au ministère des Sports ainsi qu'aux dirigeants de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la Fédération.

Les parlementaires, parmi lesquels Barbara Pompili (LREM) et François Ruffin (LFI), estiment que "les clubs d'Amiens et de Toulouse ne méritent pas de descendre en Ligue 2" dans cette "situation de crise majeure" ayant abouti notamment à l'interruption définitive du Championnat de France après 28 journées et au maintien par les instances du football des deux relégations habituelles pour le 19e et le 20e de L1, en l'occurrence Amiens et Toulouse.

Amiens prêt pour de nouveaux recours

Le 9 juin, le Conseil d'Etat avait suspendu les relégations, mais celles-ci ont été reconfirmées par la Ligue. La Fédération, favorable jusqu'ici au maintien des relégations à tous les échelons du football français, réunit vendredi son Assemblée fédérale pour acter la convention la liant avec la Ligue, une convention qui limite la L1 à 20 clubs. Cette réunion fera office d'ultime espoir pour Amiens avant de nouveaux recours, que le club s'est dit "prêt" à introduire.

