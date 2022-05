Les supporters du Red Star ont tout fait pour éviter la vente de leur club. En vain. Ce mercredi, le club francilien est officiellement entré dans la galaxie du fonds américain 777 Partners. "Je suis intimement convaincu, au terme d'une longue réflexion, que 777 Partners est le meilleur choix pour garantir et pérenniser les valeurs de notre club, tout en lui donnant les moyens de s'ouvrir des perspectives inédites", a déclaré Patrice Haddad, qui conserve son poste de président. Le montant de la transaction devrait se situer entre 10 et 19 millions d'euros selon différentes sources.

Un fonds déjà présent dans le football

Ad

777 Partners n'est pas nouveau dans le monde du foot. En effet, le fonds contrôle notamment les équipes du Standard de Liège (Belgique), du Genoa (Italie) et de Vasco de Gama (Brésil), en plus de détenir "une participation importante" dans le Séville FC, selon ses termes. Son portefeuille comprend également des actifs dans les assurances, l'aéronautique et le divertissement.

National 1 Le match Red Star-Sète définivement interrompu par des jets de fumigènes 15/04/2022 À 19:52

Le Red Star, 11e de National avant la dernière journée, vendredi, a entamé l'été dernier des travaux pour rénover son vétuste stade Bauer, qui doivent s'achever au printemps 2024. Plus d'une dizaine de formations françaises battent pavillon étranger, un phénomène qui atteint même la troisième division, où des Saoudiens ont pris le contrôle de Châteauroux (alors en Ligue 2) l'an dernier.

National 1 A 44 ans, Hilton rechausse les crampons à Sète 01/02/2022 À 12:01