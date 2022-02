A 44 ans, Vitorino Hilton va poursuivre sa carrière. Après six mois sans jouer, le défenseur brésilien vient de s'engager six mois avec le FC Sète, actuellement douzième de National. Alors qu'il s'était entraîné avec l’AS Béziers ces dernières semaines, l'ancien capitaine de Montpellier, qui n'avait pas été prolongé par la direction héraultaise l'été dernier, a finalement préféré rejoindre les Blanc et Vert pour le reste de la saison.

Lors du mercato hivernal, Vitorino Hilton aurait aussi pu porter un autre maillot vert. En effet, son nom a notamment été cité du côté de l'AS Saint-Etienne, sans que les discussions n'aillent plus loin. Ces dernières semaines, l'ancien joueur de Bastia, Lens, Marseille et Montpellier n'a jamais caché "son envie de jouer". A Sète, le Brésilien va donc retrouver les terrains et apporter toute son expérience au groupe entraîné par Nicolas Guibal.

