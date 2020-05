NATIONAL 2 - Alors que l'actionnaire principal du SC Toulon se positionnerait désormais davantage sur une collaboration avec Mourad Boudjellal plutôt que sur une vente, l'ex-président du RCT a refusé la main tendue.

Officiellement relégué en National 2 la semaine passée, le SC Toulon ne devrait pas tenter la remontada aux côtés de Mourad Boudjellal. Dans une interview accordée au site de France 3 Alpes Côte d'Azur mardi soir, le désormais ex-président du RC Toulon a fait savoir qu'il ne s'investirait pas dans le club de foot de la ville du Var. "Est-ce un au revoir définitif ? Oui", a répondu Mourad Boudjellal après avoir tweeté la chanson "Au revoir" de Daniel Balavoine en commentant "Désolé amis toulonnais".

Dans une interview parue lundi sur le site officiel du SC Toulon, Claude Joye, l'actionnaire principal du club, parle d'un "modèle de collaboration" et non plus d'une vente tout en se disant "intéressé par sa venue (ndlr : Mourad Boudjellal) en raison de son fort potentiel médiatique et économique." Une association que n'imagine pas l'ex-président du RCT. "J'ai d'autres projets. Je vais retourner dans mon monde, mais je pars l'esprit tranquille, j'ai fait ce que j'ai pu", assure-t-il.

Boudjellal ne veut pas collaborer avec l'actionnaire actuel

"La base, c'est que je n'entendais travailler pour personne, et diriger le club. Il y a quelque chose qui nous sépare c'est le haut niveau quand même. Il ne l'a jamais connu, renchérit-il. J'ai face à moi un président de 4e division. Pour la gestion d'un club de sport de haut niveau il ne peut pas. Il n'est pas conscient qu'en terme de management pour moi, c'est le niveau zéro. La seule chose qui l'intéressait chez moi, c'est le relationnel ? Qu'il se débrouille tout seul. Ça ne m'intéresse pas."

