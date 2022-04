L'ancien entraîneur de Marseille, Bordeaux ou Montpellier Rolland Courbis, aujourd'hui consultant dans les médias, s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec le club de Sète (National, 3e div.) qui en a fait l'annonce jeudi. "Ancien défenseur puis entraîneur, notamment de l'Olympique de Marseille, Montpellier Hérault Sport Club, Racing club de Lens, FC Girondins de Bordeaux ou encore du Stade Rennais FC, (Rolland Courbis) vient apporter son expérience à l'équipe première au côté de Nicolas Guibal", a indiqué sur son site le club sétois, engagé dans la course au maintien.

Courbis a été recruté pour apporter sa longue expérience de joueur et entraîneur à Nicolas Guibal (50 ans) qui dirige l'équipe sétoise depuis l'été 2018. Rolland Courbis, âgé de 68 ans, avait effectué une pige auprès de Fabien Mercadal à Caen (Ligue 1) à partir de janvier 2019, trois ans après son éphémère passage à Rennes. Ancien entraîneur de Toulon, Bordeaux et Marseille dans les années 1990, il avait notamment exercé ses fonctions d'entraîneur à Montpellier à deux reprises (2007-2009, puis 2014-2016), où il avait contribué en 2007 à son maintien en Ligue 2 avant d'assurer son retour en Ligue 1 deux ans plus tard.

"Coach Courbis", originaire de Marseille, ancien joueur de Monaco et de Toulon, occupe un rôle de consultant sur la radio RMC ou sur la télé BFM. En janvier, le club sétois avait tenté de recruter l'ancien défenseur brésilien de Montpellier Vitorino Hilton, jeune retraité de 44 ans depuis juillet dernier. Sète, au passé prestigieux, occupe la 14e place du National (3e division) à quatre journées de la fin de la saison et compte deux points d'avance sur le premier relégable, Chambly. Vendredi, à l'occasion de la 31e journée, les Sétois s'apprêtent à recevoir Orléans lors de la 31e journée.

