En 2020, beaucoup de choses ont changé mais pas ça : comme en 2019, Neymar reste le sportif le plus "populaire" sur Google.fr avec une moyenne de 482 636 recherches mensuelles. Premier homme à plus de 250 millions d’abonnés sur Instagram, Cristiano Ronaldo est deuxième du classement concocté par Semrush, plateforme spécialisée dans le marketing digital, avec 325 909 recherches mensuelles en moyenne. Probablement boosté par la diffusion de la série documentaire "The Last Dance", Michael Jordan est troisième (198 273).