"Non mais sérieusement..." : Usain Bolt excédé par un contrôle antidopage inopiné

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Usain Bolt exhibe une convocation à un test antidopage hors compétition visiblement réclamé par la Fédération australienne de football. "Comment est-ce que je vais passer un test antidopage aujourd'hui, interroge Bolt dans la vidéo. Je ne suis même pas encore un footballeur professionnel ! Non mais sérieusement ?"

"Alors j'ai demandé à la dame: 'Pourquoi dois-je passer un test antidopage alors que je n'ai pas encore signé avec un club ?' Elle m'a répondu qu'on lui avait dit que j'étais un athlète d'élite et que je devais donc être contrôlé... Bon, OK", poursuit l'octuple champion olympique. Bolt a arrêté l'athlétisme l'an dernier et tente de se reconvertir dans le football professionnel. Le club de première division australienne (A-League) des Central Coast Mariners lui a offert la possibilité de s'entraîner pour le tester avant d'éventuellement lui faire signer un contrat professionnel.

Le Jamaïcain de 32 ans a été titularisé pour la première fois le 12 octobre en match amical et a inscrit un doublé. Il rêve maintenant de signer son contrat pro alors que la saison de A-League débute dans quelques jours, le 19 octobre.