Alors que le football français reste et va rester à l'arrêt, les autres Championnats, eux, s'apprêtent à redémarrer. Pendant que la presse anglaise se réjouit du prochain retour de la Premier League, celle d'Italie est aux anges après le come-back annoncé de la Serie A. Le contraste est saisissant avec les médias français.

La journée de tous les contrastes. Jeudi, dans la foulée des annonces du Premier ministre français Edouard Philippe, qui a (re)fermé la porte à un possible retour de la Ligue 1, l'Angleterre et la Premier League ont annoncé de leur côté une date de reprise : le 17 juin. Peu après, ce fut au tour de l'Italie et la Serie A, qui a programmé son coup d'envoi au 20 juin. Avant, la place sera laissée à la Coupe d'Italie, où demi-finales et finale restent à jouer. Enfin, du côté de l'Espagne et de la Liga, rien n'est encore définitif. Mais la date du 11 juin semble la bonne. Bilan des courses : de tous les "grands" championnats, seule la Ligue 1 va rester à l'arrêt.

"Comme des cons ?", s'interroge ainsi en Une L'Equipe du jour. Pas tendre, le quotidien français est lui aussi, bien malgré lui, en contraste saisissant avec ses homologues anglais et italiens, à la fête après les annonces de jeudi. Par exemple, le Daily Express est tout heureux d'annoncer que le "football est de retour", pendant que The Guardian se dit d'ores et déjà prêt pour "redémarrer". "La Premier League va recommencer avec Manchester City-Arsenal", prévient d'ores et déjà le média britannique. Alléchant. Du côté de The Sun, on évoque déjà un calendrier estival avec un match... par soir ! La finale de la FA Cup, elle, pourrait se dérouler en août prochain.

L'Italie heureuse de "rejouer"

Du côté de l'Italie, l'euphorie n'est pas moindre. "On joue !" , s'exclame en Une La Gazzetta dello Sport, parlant de 127 matches... en 50 jours. Rien que ça. Pour le quotidien transalpin, c'est tout simplement un "pas vers la normalité". "Il était temps !", écrit de son côté Tuttosport, qui offre à ses lecteurs tous les effectifs de Serie A. Comme une petite piqûre de rappel avant de replonger dans la saison.

"Un été avec de la Serie A tous les jours", annonce d'ores et déjà le quotidien transalpin QS. Enfin, en Espagne, si la prudence reste de rigueur, on attend désormais la date officielle du départ (bis) de la Liga. Selon AS, ce sera pour le 11-12 juin. Un peu partout, donc, on se félicite du retour du football, absent depuis maintenant environ deux mois. La Bundesliga avait ouvert la voie en mettant les voiles la premières. La Premier League, la Serie A et la Liga s'apprêtent à la suivre. Mais pas Ligue 1, qui a décidé de rester à quai.

