Tu peux faire des erreurs et moi je n’aime pas les personnes trop clean. C’est comme Kylian Mbappé, quand il parle, on a l’impression que c’est un ministre, un politicien, a-t-il lâché. Moi je veux qu’il dérape. Mais ce n’est pas lui, ce n’est pas sa personnalité." L'autobiographie de Patrice Evra , " I Love this game ", sera en vente en France à partir de vendredi. Ce jeudi, l'ancien capitaine de l'équipe de France a fait la tournée des médias et s'est penché sur de nombreux sujets. Au micro de RMC Sport , l'ex-Monégasque a évoqué la communication de Kylian Mbappé. "a-t-il lâché."

Ad

"Je ne veux pas qu’il faute mais moi personnellement je veux quelque chose de plus vrai. C’est bien encadré. Il est formaté, c'est tout, a insisté Patrice Evra avant de comparer le Bondynois à Lionel Messi. Lui ne faute pas, parce qu'il ne fait pas d'interview. C'est normal. Il est malin... Lionel Messi, quand on a joué avec lui, on a un autre retour. Parce qu'il ne se montre pas et ne s'affiche pas. Ce qu'il fait, c'est une bonne stratégie".

Coupe d'Afrique des Nations Aboubakar et Toko-Ekambi déroulent : Le Cameroun est en 8e IL Y A 2 HEURES

Henry et Ribéry l'ont dissuadé de quitter l'Afrique du Sud

Dans son entretien accordé à L'Equipe , Patrice Evra est revenu sur la Coupe du monde 2010. L'ancien Mancunien révèle avoir failli quitter l'Afrique du Sud, juste avant la troisième journée de la phase de poules face au pays organisateur (ndlr : défaite des Bleus, 1-2). Patrice Evra explique qu'il voulait publiquement présenter ses excuses pour la grève des Bleus mais que Raymond Domenech l'en a empêché.

"J'étais tellement furieux d'avoir été privé de liberté d'expression que j'ai détruit ma chambre d'hôtel. J'ai voulu sauter dans un taxi et prendre le premier avion pour la France, mais heureusement Franck (Ribéry) et (Thierry) Henry m'en ont empêché. Imagine si un deuxième joueur français avait quitté la compétition pendant le Mondial. Et le capitaine, en plus ! Cela aurait été une catastrophe..." Sanctionné par la FFF puis revenu en 2011, Patrice Evra a ensuite connu des moments plus roses en Bleu avec notamment un Euro 2016, à domicile, quasi-accompli.

Messi au Barça, Benzema meilleur buteur des Bleus : Nos 4 paris dingues pour 2022

Football Dybala est prêt à claquer la porte, la Juve se rabat sur un un Bleu... IL Y A 3 HEURES