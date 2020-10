Le "Roi" Pelé, légende vivante du football, a souhaité vendredi un joyeux anniversaire à son "grand ami" Diego Maradona, qui fête ses 60 ans ce vendredi. "Je t'applaudirai toujours, je te soutiendrai toujours... Que tu continues à sourire et à me faire sourire", a écrit le triple champion du monde brésilien sur son compte Instagram. Ce message, en espagnol, en portugais et en anglais, est illustré d'une photo de Pelé en costume, aux côtés de Maradona portant le maillot de l'Argentine, avant un match amical contre l'Italie le 10 juin 1987 à Zurich.