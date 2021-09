Pelé est retourné en soins intensifs. Ce vendredi, ESPN Brésil a révélé la nouvelle quelques jours seulement après que la légende brésilienne soit sortie de ce service. En effet, le personnel hospitalier aurait pris cette décision par précaution après un reflux du triple champion du monde brésilien, âgé de 80 ans. Le 31 août dernier, le Roi Pelé avait été admis dans un hôpital de Sao Paulo puis opéré quatre jours plus tard à cause d'une tumeur "suspecte" au côlon

"Je suis plus joyeux chaque jour, prêt à jouer 90 minutes, plus les prolongations. Nous nous retrouverons bientôt", avait écrit la légende brésilienne sur Instagram en début se semaine. "Il est fort et têtu et avec le soutien et les soins de la brillante équipe (de l'hôpital) Einstein et tout l'amour, l'énergie et la lumière que le monde entier envoie, il s'en sortira", avait, pour sa part, indiqué l'une de ses filles, Kely Nascimento, ce lundi.

Football Renard, capitaine des Bleues ? "C'était inattendu vu notre relationnel" IL Y A 38 MINUTES

En avril 2019, l'ancien joueur de Santos avait également été hospitalisé en raison d'une infection urinaire sévère, après une rencontre avec Kylian Mbappé. De retour au Brésil, il s'était vu retirer un calcul rénal.

Serie A Le déficit se creuse : La Juventus a perdu 210 millions d'euros la saison passée IL Y A UNE HEURE