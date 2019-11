De héros à zéro. En l'espace d'une annonce, Zlatan Ibrahimovic est devenu un ennemi juré dans "sa" ville de Malmö. Depuis mercredi, le géant suédois est en effet officiellement co-propriétaire du club d'Hammarby (Stockholm), troisième de la saison à peine achevée... juste derrière Malmö. Une nouvelle que les supporters de sa première équipe (et qui plus est de sa ville de naissance) ont du mal à digérer.

"Sa décision est surprenante et provocante"

Pour exprimer leur mécontentement, ces derniers s'en sont pris à la chose la plus évidente : la statue de Zlatan. Inaugurée début octobre, elle a été vandalisée à plusieurs reprises en l'espace de quelques heures. Un sac poubelle sur la tête, écharpes d'Hammarby, cuvette de toilettes... Tout y est passé. Dans la soirée de mercredi, plusieurs personnes ont même tenté de la brûler à l'aide de torches.

Malheureusement, un tag raciste, faisant référence aux origines du joueur, a également été inscrit à proximité. En outre, une pétition a été lancée mercredi matin pour demander tout simplement le transfert de la statue. Ce jeudi matin, à 10h, elle comptait plus de 6500 signatures. "Sa décision est surprenante et provocante pour beaucoup d’habitants de Malmö", a regretté Katrin Stjernfeldt-Jammeh, la maire de la ville.

Mercredi, au moment de l'annonce de sa prise de participation, Ibrahimovic avait expliqué qu'Hammarby "était le club qui avait le plus de potentiel de devenir le plus grand en Scandinavie". "J'ai toujours aimé le club et ses fans", expliquait-il alors. Une histoire d'amour commence... et une autre se termine.