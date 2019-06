Le Power Ranking du Ballon d'Or, c'est un rendez-vous régulier où la rédaction d'eurosport.fr donne son classement virtuel dans la course au trophée. Il est établi selon les critères d'attribution du Ballon d'Or : les performances individuelles et collectives sur l'année civile, la classe et la carrière du joueur. Il s'agit d'un classement à l'instant T. Pour ce premier numéro, il se base essentiellement sur les championnats, les Coupes d'Europe et la Ligue des Nations. Voici notre Top 5 à la mi-juin.

5. Matthijs de Ligt (Pays-Bas - Ajax Amsterdam)

19 ans - Défenseur central

Champion des Pays-Bas - Meilleur joueur d'Eredivisie

Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas

Ballon d'Or 2018 : Non classé

L'Ajax a enchanté l'Europe et son défenseur en est le symbole. Matthijs de Ligt a bluffé son monde. Du haut de ses 19 ans, il dégage une maturité impressionnante et une sérénité communicative qui rejaillit sur l'ensemble de son équipe. Défenseur ultra-complet et performant, il a aussi marqué les esprits par ses buts en club, à Turin (1-2) ou face à Tottenham (2-3), et en sélection face à la Suisse (3-1). Son influence a été déterminante sur la saison éblouissante des Lanciers. Et même si d'autres éléments de l'Ajax ont brillé sur la scène européenne, De Ligt en a été le leader. C'est ce qui justifie sa présence dans notre Top 5.

Matthijs de LigtGetty Images

4. Cristiano Ronaldo (Portugal - Juventus Turin)

34 ans - Attaquant

Vainqueur de la Ligue des Nations

Champion d'Italie - Meilleur joueur de Serie A

Vainqueur de la Supercoupe d'Italie

Ballon d'Or 2018 : 2e

Il est ultra-performant partout où il passe et a toujours cette capacité à marquer les esprits au bon moment. Cristiano Ronaldo a mis son empreinte sur la Serie A dès sa première saison sur la Botte en apportant une très large contribution au nouveau titre de champion remporté par la Juventus. Nommé meilleur joueur du championnat transalpin, CR7 a aussi brillé dès son retour en sélection avec un triplé face à la Suisse (3-1) qui a permis au Portugal de se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations, remportée face aux Pays-Bas (1-0). Seul bémol, malgré une performance tonitruante en huitièmes avec un triplé face à l'Atlético (3-0), Ronaldo s'est arrêté dès les quarts de la Ligue des champions. Ce qui explique en grande partie pourquoi il échoue au pied du podium de notre classement.

Cristiano RonaldoGetty Images

3. Sadio Mané (Sénégal - Liverpool)

27 ans - Attaquant

Vainqueur de la Ligue des champions

Vice-champion d'Angleterre - Co-meilleur buteur

Ballon d'Or 2018 : 22e

Le Sénégalais a pris une autre dimension cette saison, au point de supplanter Mohamed Salah comme attaquant de référence de Liverpool. Son impact sur le parcours des Reds en championnat, où il a fait exploser son record personnel avec 22 buts, a été déterminant. Mais si Mané est troisième de notre classement, c'est parce qu'il a su peser du même poids sur le sacre européen du club de la Mersey. Son doublé à Munich (1-3), sa performance à Porto avec un but et une passe décisive (1-4) et sa prestation aboutie en finale face à Tottenham (2-0) ont montré sa capacité à être régulier et décisif en championnat comme en Coupe d'Europe.

Sadio Mané, sacré champion d'Europe avec LiverpoolGetty Images

2. Lionel Messi (Argentine - FC Barcelone)

31 ans - Attaquant

Meilleur buteur de la Ligue des champions

Champion d'Espagne - Meilleur buteur et co-meilleur passeur de Liga

Soulier d'Or européen

Ballon d'Or 2018 : 5e

Il mériterait clairement d'être premier et il pourrait bien l'être en décembre. Lionel Messi est l'individualité dominante du football européen en 2019 et a bouclé la saison avec les titres de meilleur buteur en Liga comme en Ligue des champions ainsi que le Soulier d'Or. Sur les statistiques, il est intouchable. Sur son impact au Barça aussi. Sur son talent unique pour régaler le public par des gestes divins également. Mais il y a aussi ce mois de mai où Barcelone a subi une remontada historique à Liverpool (4-0) avant de perdre en finale de la Coupe du Roi. Cela a rendu le choix cornélien pour la première place. Mais, pour l'instant, on a choisi de le placer en deuxième position.

Qui sont les joueurs les plus décisifs en 2019 ?

1. Virgil van Dijk (Pays-Bas - Liverpool)

27 ans - Défenseur central

Vainqueur de la Ligue des champions - MVP de la finale

Vice-champion d'Angleterre - Joueur PFA de l'année

Ballon d'Or 2018 - Non classé

Si le mois de mai a un peu plombé Messi, il a fini d'installer Virgil van Dijk sur un piédestal. Après avoir été élu meilleur joueur de Premier League, il a connu la plus belle des consécrations avec un titre de champion d'Europe. Sa contribution a été monumentale. Infranchissable, décisif à Munich avec un but et une passe décisive en huitième de finale, il a multiplié les performances exceptionnelles. Patron d'une défense qui n'a encaissé que 22 buts en Premier League, il n'a plus été dribblé dans son championnat en 2018… Par son impact, son leadership et la régularité de son niveau de performance, le Néerlandais s'est imposé comme le meilleur défenseur d'Europe. Et même s'il considère que Messi devrait avoir le Ballon d'Or, c'est à lui qu'on donnerait le trophée.

Van Dijk : "Le Ballon d'Or ? Messi est toujours le meilleur..."

Ils n'étaient pas loin de notre Top 5

Eden Hazard, meilleur joueur et vainqueur de la finale de la Ligue Europa au terme d'un exercice réussi avec Chelsea… Mohamed Salah, champion d'Europe et toujours décisif même s'il n'est pas aussi brillant que la saison passée… Raheem Sterling, l'un des grands artisans du triplé de Manchester City et remarquable en dehors du terrain dans la lutte contre le racisme… Dusan Tadic, fort de ses 6 buts et 4 passes décisives en Ligue des champions et d'une masterclass mémorable à Madrid… Bernardo Silva, maître à jouer de Manchester City et nommé meilleur joueur de la Ligue des Nations.

Rendez-vous à la mi-juillet pour voir si des joueurs auront profité de la CAN ou de la Copa America pour entrer dans notre Top 5 !