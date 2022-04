Drôle d'après-midi pour Paul Pogba samedi, contre Norwich. Titulaire au cœur d'un onze très offensif et créatif (avec Bruno Fernandes et Jesse Lingard à ses côtés), le Français a d'abord participé à la bonne entame des siens, récompensés par un doublé de Cristiano Ronaldo en moins de 30 minutes. Puis la lanterne rouge de Premier League est revenue dans la rencontre grâce à des réalisations juste avant et après la pause.

Alors que le score était encore de 2-2, Ralf Rangnick a décidé de remplacer le Français par Juan Mata. Et l'ancien joueur de la Juventus a subi un traitement particulier de la part d'une partie du public d'Old Trafford, puisque des huées ont suivi… des acclamations. Puis, des "va te faire foutre Pogba" sont descendus des tribunes, comme rapporté par un journaliste d'ESPN.

Le champion du monde n'a pourtant pas livré sa pire prestation de la saison, avec notamment sept dribbles réussis. Mais il a payé, à ce moment précis, la frustration d'un public qui a cru voir son équipe perdre de précieux points contre le dernier du championnat, avant que CR7 ne s'offre un triplé (3-2). Mais cela va visiblement plus loin que ça, puisqu'il a de nouveau été hué à l'issue de la rencontre. Le malaise est donc plus profond, avec en cause, certainement, sa saison globalement décevante, qui s'achèvera probablement par un départ libre en fin de saison.

