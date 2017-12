Avec van Dijk, Liverpool est enfin candidat au titre (à moins que...)

Avant même le début du mercato d’hiver, Liverpool a frappé un grand coup. Un très grand coup, même. Les Reds ont arraché Virgil van Dijk à Southampton contre 84,5 millions d’euros. Le joueur des Saints s’apprête à devenir, le 1er janvier, le défenseur le plus cher de l’histoire. Van Dijk, sans doute l’un des meilleurs défenseurs de Premier League ces dernières saisons, peut apporter à l’arrière-garde de Liverpool toute la stabilité dont elle manquait. Et ce recrutement XXL pourrait, sous conditions, faire des Reds un candidat crédible au titre.

Candidat, Liverpool ne l’est déjà plus cette année. Les Reds sont relégués à 20 points de Manchester City après 20 journées de championnat. Les hommes de Jürgen Klopp ont été pénalisés par leur inconstance défensive (23 buts encaissés, 6e défense de Premier League) et par leur bilan très moyen contre les gros, marqué par deux déroutes contre Manchester City (5-0) et Tottenham (4-1). L’entraîneur des Reds l’a lui-même concédé la semaine passée : “Cette saison, personne ne se bat plus pour le titre. (...) Nous sommes en compétition pour être les meilleurs parmi le reste."

Gérer (déjà) l’après Coutinho

Mais en recrutant Virgil van Dijk (et en grillant du même coup la politesse à Manchester City, en course jusqu’au bout pour attirer le Néerlandais), Liverpool a déjà les yeux tournés vers la saison prochaine. En cela, les deux prochains mercatos risquent d’être déterminants. Les Reds ont fait le nécessaire en attirant un (très) bon défenseur. Il leur faut désormais gérer le dossier le plus brûlant : celui de Philippe Coutinho, de retour en forme avec 12 buts et 9 passes décisives cette saison.

Le meneur de jeu est toujours convoité par le Barça. Et, si les Reds affirment toujours ne pas être vendeurs, les médias catalans évoquent une réunion début janvier entre Coutinho et les dirigeants catalans. Le départ du Brésilien, pierre angulaire de l’attaque de feu de Liverpool, pourrait constituer une perte monumentale pour Klopp. Il semble pourtant quasi inéluctable, et trouver un remplaçant de son calibre s'avèrera compliqué. Pas forcément financièrement, puisque les Reds peuvent se permettre de dépenser, mais plutôt sportivement, au vu de la saturation du marché. L’après-Coutinho sera pourtant déterminant pour les espoirs de titre des hommes de Klopp.

Van Dijk ne va pas tout régler

Avec Salah, Mané et Firmino (28 buts à eux trois), Liverpool conserve même sans Coutinho des arguments offensifs indéniables. C’est surtout défensivement que les Reds inquiètent. En ce sens, l’arrivée de van Dijk devrait déjà changer beaucoup de choses. Le futur-ex capitaine des Saints va amener à Liverpool une aisance inédite dans la relance, précieuse dans le système de Klopp pour rechercher rapidement le quatuor offensif. Van Dijk est notamment très à l’aise dans le jeu long. Le Néerlandais, au contraire des défenseurs actuels des Reds, fait également très peu d’erreurs : il n’a fait aucune faute directe amenant à un but lors de ses 55 premiers matches en Angleterre.

Certes, comme l’a dit Klopp, van Dijk "doit s’adapter au style de jeu" de Liverpool, "complètement différent" de celui de Southampton. Mais son expérience de la Premier League (67 matches avec les Saints) plaide pour lui. La question est plutôt de savoir si ses partenaires défensifs sauront se mettre au niveau : Dejan Lovren inquiète toujours par ses erreurs, alors que Matip et Klavan peinent à convaincre. Derrière, la question du gardien fait toujours débat : Simon Mignolet a une nouvelle fois pénalisé les Reds contre Arsenal (3-3)...

L’arrivée de Virgil van Dijk devrait en partie corriger le déséquilibre inhérent aux équipes de Jürgen Klopp. Entre génie offensif et inconstances défensives, Liverpool a fait le premier pas vers un peu plus de solidité. Reste à savoir à qui le Néerlandais sera associé, et dans quel système. Si van Dijk confirme, il pourrait bien rapprocher les Reds de leur 19e titre en championnat d’Angleterre, le premier depuis 1990. Mais à lui seul, l'ex des Saints ne règlera pas tout. Et les prochains mois pourraient bien consacrer (ou détruire) les ambitions de Liverpool.