Infographie - Premier League - Entre Mourinho et Guardiola, qui a le meilleur bilan ?

Été 2016. Manchester est en effusion. La raison ? L’arrivée des deux meilleurs coaches au monde sur les bancs de City et de United. Pep Guardiola du côté des Skyblues et José Mourinho à Old Trafford. Le Catalan arrive du Bayern Munich où il n’a pas réussi à accrocher la C1, au plus grand dam de ses dirigeants. Le Portugais, lui, sort d’une demi-saison blanche après son renvoi de Chelsea.

Autrement dit, les deux hommes sont attendus au tournant. Deux ans plus tard, la situation n’est plus tout à fait la même. La preuve en une image.

A l'Etihad Stadium, Guardiola a réussi à imprimer sa patte et à porter son équipe vers une couronne qui ne devrait pas tarder à atterir sur la tête de ses Citizens. A coup de millions, le Catalan s’est construit une équipe complémentaire et spectaculaire qui a enchanté l’Angleterre toute la saison.

Problème, au niveau européen, City a sombré. La saison passée, c’est en 8e de finale que les hommes de Guardiola ont coulé face à Monaco. Cette saison, City est en mauvaise posture après avoir été balayé par Liverpool à Anfield (3-0).

Vidéo - Instant tactique : comment Guardiola a mis l’Angleterre à ses pieds 02:47

Pour Mourinho, la problématique est différente. Oui, United a fait des folies pour reconquérir le titre comme son rival mancunien. Mais les résultats ne sont pas les mêmes. Largués en championnat, les hommes du Special One ont sombré en Ligue des champions en 8e. Le Portugais peut cependant se targuer d’une chose : il compte trois titres, soit deux de plus que son rival. Après ce samedi, la différence risque bien de se réduire.

(Infographie : Marko Popovic)