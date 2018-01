L'attaque de Liverpool fait exploser Manchester City (4-3)

Manchester City est tombé ! Les invincibles mancuniens ont subi la loi de Liverpool sur la pelouse d'Anfield (4-3). Cette première défaite de la saison dans un match dingue offre l'opportunité à Manchester United de revenir à 12 points de son voisin lundi. En clair, cela ne change pas grand-chose au statut de leader des Citizens. Mais cela démontre que City n'est pas intouchable. Et rappelle que Liverpool, qui passe troisième avec ce succès et revient à hauteur de Chelsea et United, est un sérieux candidat pour le podium.

Ce dimanche, la raison du revers des Citizens est facile à identifier : leur solide défense s'est effritée de toute part. L'équipe de Pep Guardiola n'avait jamais encaissé plus de deux buts depuis le coup d'envoi de cet exercice. Elle a sombré et a été chercher le ballon à quatre reprises au fond de ses filets. La qualité des attaquants de Liverpool y est pour beaucoup. Pour le premier match depuis le transfert de Coutinho, les Reds ont encore montré qu'ils avaient du talent à revendre. Mais l'arrière-garde mancunienne a aussi payé cash les erreurs individuelles de ses joueurs.

City sans défense

Sur le premier but d'Oxlade-Chamberlain – auteur d'une belle frappe (1-0, 9e) -, les défenseurs des Citizens ont mis du temps à sortir. Sur la réalisation de Firmino – qui a conclu d'un joli piqué (2-1, 59e) -, John Stones s'est fait bouger au duel. Et ce n'est pas fini. Sur le but de Sadio Mané – auteur d'une frappe sublime dans la lucarne (3-1, 62e) -, Nicolás Otamendi a en effet manqué son dégagement. Et enfin sur le dernier but des Reds, celui de Mohamed Salah (4-1, 68e), l'international égyptien a profité d'une erreur grossière d'Ederson, qui est sorti hors de sa surface et a relancé directement sur l'ancien de Chelsea et la Fiorentina.

Trop d'erreurs, trop de buts, Manchester City ne pouvait pas résister à cela. Et pourtant, le leader du championnat a bien failli réussir l'exploit d'arracher le nul pour préserver son invincibilité. Sur un dernier coup franc, Sergio Agüero a en effet placé une tête qui a frôlé le cadre (90e+4). Car même bousculés et dans le doute, les Citizens ont réussi à réagir pour réduire le score. Si Leroy Sané a égalisé après une superbe action (1-1, 41e), Bernardo Silva (4-2, 84e) puis Ilkay Gundogan (4-3, 90e+1) ont fait trembler Anfield.

Mais City n'a pas pu effacer ses failles défensives. Le club mancunien n'égalera pas les invincibles d'Arsenal (2003-2004). De son côté, Liverpool marque les esprits avec cette quatrième victoire de rang. Les Reds ont de sérieux atouts à faire valoir. Même sans Coutinho. City peut en témoigner.