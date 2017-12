Manchester City en démonstration face à Bournemouth (4-0)

Ce City-là a vraiment quelque chose de spécial. Même un peu émoussés et moins inspirés, les joueurs de Pep Guardiola ont tranquillement disposé de Bournemouth (4-0), ce samedi, pour le compte de la dernière journée de la phase aller de la Premier League. En attendant le match de son voisin et concurrent United contre Leicester, les Citizens ont pris provisoirement quatorze points d’avance en tête du championnat avec ce dix-septième succès de rang. Le record absolu, détenu par… Pep Guardiola avec le Bayern en 2013-2014, n’est plus qu’à deux unités.

L’enchaînement des matches n’altère pas les résultats de City. Et même quand les dépositaires habituels du jeu comme Kévin De Bruyne, David Silva ou Leroy Sané sont un peu moins bien, la force collective est telle que City garde une marge confortable. D’autant que d’autres individualités sont capables de prendre les choses en main. A l’image de Sergio Agüero. L’avant-centre argentin auteur d’un doublé et d’une passe décisive, a débloqué la rencontre de la tête, alors que son équipe butait sur le bloc cherry aligné en 5-4-1 et complètement recroquevillé (1-0, 27e). Le meilleur buteur de l’histoire de City en a profité pour passer la barre des 100 buts inscrits à l’Etihad Stadium.

Sterling aime Bournemouth

Et qui dit Bournemouth dit nécessairement Raheem Sterling. L’ancien joueur de Liverpool, auteur du but du break (2-0, 53e), a inscrit son septième but en cinq matches de Premier League disputés face aux Cherries. En gestion totale, les joueurs de Pep Guardiola ont monopolisé le ballon (82% de possession). Et les joueurs d’Eddie Howe ont énormément couru, en y laissant des plumes. C'est ce qui a permis aux Citizens de corser l’addition en fin de rencontre, par Aguero (3-0, 79e) et Danilo (4-0, 85e). Septième match sans victoire pour Bournemouth, qui continue de graviter à un point au-dessus de la zone rouge.

Certes, le championnat n’est pas terminé et Manchester City n’est pas encore champion. Mais les joueurs de Pep Guardiola sont sur un rythme ahurissant. Avec 55 points pris en 19 journées, les Skyblues sont bien partis pour battre le record de points obtenus en une saison de Premier League. La meilleure marque a été faite par Chelsea en 2004-2005, avec 95 points. S’ils tiennent ce rythme actuel complètement fou, les coéquipiers de Kevin De Bruyne compteraient alors 110 points à la fin du championnat. Soit quinze de plus que le record actuel !