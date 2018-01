Mourinho exprime son "mépris" envers Conte pour clôturer leur ping-pong verbal

José Mourinho tenait sans surprise à avoir le dernier mot. Alors qu'Antonio Conte avait manifesté sa volonté de mettre un terme à la joute verbale par presse interposée qui l'oppose à l'entraîneur de Manchester United, le Portugais en a remis une dernière couche vendredi en conférence de presse. "Je pense que, quand une personne en insulte une autre, on attend une réponse. Ou alors, on peut s'attendre à du mépris", a lancé Mourinho avant le match de la 23e journée contre Stoke, dimanche.

Le coach des Red Devils ne s'est pas arrêté là. "Lors de ses premières insultes, je lui avais répondu en le touchant à l'endroit où ça lui fait mal, a-t-il enchaîné. Il m'a ensuite insulté, mais là, j'ai changé et au lieu de lui répondre, j'éprouve du mépris à son endroit. Pour moi, le mépris signifie la fin de l'histoire".

Depuis deux semaines Conte et Mourinho se sont échangé des mots aigres-doux, le premier traitant le second de "petit homme", auquel le Portugais a répondu en rappelant la suspension de Conte pour match arrangé en Italie. L'Italien en a ensuite rajouté une couche en estimant que Mourinho souffrait peut-être de "démence sénile". Enfin, mardi dernier, Conte a conclu: "Ceci n'est pas un problème pour le club, c'est un problème entre moi et lui. Maintenant, je dis stop. Stop". Le technicien italien a cependant souligné que Mourinho avait dit "des mots sérieux, il en a l'habitude. Et je ne l'oublierai pas !"