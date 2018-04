Paul Pogba : "Ça ne m'était jamais arrivé, ça ne peut que me renforcer"

"Il faut en passer par là pour passer un autre cap je pense" : Paul Pogba a digéré la mauvaise passe qu'il traverse avec les Red Devils, comme il l'a expliqué dimanche sur TF1, alors qu'il a perdu ces dernières semaines du temps de jeu à Manchester United. "Ça ne m'était jamais arrivé, ça ne peut que me renforcer", a-t-il assuré. L'entraîneur José Mourinho l'avait notamment vertement repris au bord du terrain fin janvier pendant la défaite contre Tottenham en Premier League (2-0). Selon Pogba, ce n'était "rien. C'était juste tactique. Pas de prise de tête, juste un malentendu, on s'était mal compris, c'est rien", a dit l'international français dans Téléfoot.

Paul Pogba lors du match opposant Manchester United à Chelsea, le 25 février dernierGetty Images

"C'est mon coach, je respecte tous les choix. Je joue moins. C'est un moment que je ne connaissais pas dans ma jeune carrière. J'ai souvent joué 90 minutes. Voilà c'est venu, c'est arrivé", a dit Pogba, qui n'était entré qu'à l'heure de jeu lors de l'élimination contre Séville en 8e de finale retour de Ligue des champions, le 13 mars. Sa situation l'a-t-elle poussé à réfléchir à un départ de Manchester United ? "C'est trop tôt pour dire ça, on va voir quand je vais rentrer (l'interview a été réalisée pendant le rassemblement en équipe de France lors de la deuxième quinzaine de mars), la situation, elle peut changer".

"En France, on n'est pas assez derrière l'équipe de France"

Avec les Bleus, Pogba a signé une très belle prestation contre la Russie en amical (3-1) en inscrivant un superbe but sur coup franc. Depuis, il a retrouvé le championnat anglais. Il était bien titulaire samedi lors de la victoire contre Swansea (2-0) avec un bon match à la clé. Dans Téléfoot, Pogba est aussi revenu sur les Bleus et une vidéo récente sur Canal + où il avait appelé à l'union sacrée derrière l'équipe de France, en mentionnant notamment les journalistes.

Paul Pogba au coup franc face à la RussieGetty Images

"Je pense qu'en France, on n'est pas assez derrière l'équipe de France. On a une belle génération qui arrive, de très bons joueurs. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de gagner, il y a d'autres nations qui sont très très fortes aussi", a expliqué le joueur de 25 ans. "On a juste besoin d'un soutien de tout le monde, au lieu de pousser tout le monde dans le fond. Je pense que la mentalité doit être aussi un peu plus positive en France avec les journalistes", a estimé le milieu de terrain.