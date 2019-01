Agüero, Guardiola ? Non, Fernandinho bien sûr !

Il aurait été facile de mettre en avant de nombreux artistes de ce Manchester City - Liverpool. Sergio Agüero ou encore Bernardo Silva ont par exemple fait l'étalage de leurs qualités. Par ses courses et son magnifique but, le premier a été étincelant. L'ancien Monégasque a, lui, affiché une activité incroyable aussi bien en attaque qu'en défense. On aurait aussi pu s'attarder sur le duel des techniciens de génie des bancs remporté par Pep Guardiola face à Jürgen Klopp pour relancer cette Premier League 2018-2019 ! Mais dans cette soirée si attendue outre-Manche, un homme a piqué la vedette à tout le monde : Fernandinho !

Ce n'était pas forcément le plus attendu. Mais dans ce combat intense, haletant et indécis, Fernandinho a rappelé pourquoi il était si déterminant aux Citizens. Dès les premières minutes, l’ancien milieu de Donetsk a donné le ton. Il était partout. Au pressing. Dans les intervalles pour couper les actions des Reds. Ou à la baguette pour orienter le jeu avec quelques passes bien senties pour Raheem Sterling, Leroy Sané ou Bernardo Silva. C'est simple : il a été omniprésent, a joué juste. Et a fait un bien fou au collectif citizen. Une partition presque parfaite.

Une présence déterminante

Tout le Royaume le sait maintenant : il y a un City avec Fernandinho et un autre sans lui. Cela a sauté aux yeux lors des dernières semaines, dans cette période cruciale du championnat anglais. Absent contre Crystal Palace (2-3) et à Leicester City (2-1), le Brésilien de 33 ans a vu ses coéquipiers s'incliner. Si certains ne comprenaient alors pas pourquoi City n'y arrivait pas sans lui, ils ont eu les réponses à leurs interrogations lors de ce choc où il a affiché tous ses atouts et démontré son rôle crucial de patron de l'entrejeu. Cette victoire si précieuse dans la course au titre porte clairement son seau. "Il a été exceptionnel", a glissé Pep Guardiola.

A un poste de sentinelle où l'entraîneur catalan de City ne possède pas de nombreux atouts et n'arrive pas lui à trouver de successeur, Fernandinho a rappelé une nouvelle fois toute l'importance d'avoir dans sa manche ce genre de profil. Sa présence équilibre les Citizens. Elle rassure sa défense. Et permet à ses attaquants d'être encore plus redoutables devant. Sa performance monstre a permis au champion en titre de faire tomber Liverpool pour la première fois de la saison en Premier League. Et il y a fort à parier que l'histoire aurait été bien différente sans lui.