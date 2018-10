Angleterre : l'ancien sélectionneur, Glenn Hoddle, hospitalisé

Jake Humphrey, présentateur de BT Sport, a déclaré sur Twitter que Hoddle "était tombé gravement malade ce matin dans le studio de BT Sport". Il a ajouté : "Chacun de nous est avec toi Glenn, nous t'envoyons amour et force."

Une légende chez les Spurs

"Nos pensées vont à l'ancien patron des Blues, Glenn Hoddle " a indiqué le club de Chelsea, pour lequel Hoddle a été entraîneur pendant trois ans.

Légende de Tottenham, où il a évolué entre 1975 et 1987, Hoddle a connu 53 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Devenu ensuite entraîneur, il a été à la tête de Chelsea de 1993 à 1996 et des Three Lions de 1996 à 1999.