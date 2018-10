Arsenal - Lacazette est-il le meilleur avant-centre français du moment ?

Il a changé le visage d'Arsenal depuis le début de saison, il enchaine les buts et les passes décisives dans le meilleur championnat du monde. La question devient légitime : Alexandre Lacazette est-il à l'heure actuelle le meilleur avant-centre français ? Difficile d'être catégorique. La notion d'avant-centre porte déjà à confusion. Kylian Mbappé doit-il être considéré comme attaquant axial, un poste qu'il occupe assez souvent avec le PSG et quelques fois avec les Bleus ? Si tel est le cas, la question ne se pose pas : Mbappé est loin devant. Le débat est similaire avec Antoine Griezmann. Mais le joueur de l'Atlético évolue plus bas en soutien d'un pur avant-centre : Costa en club et Giroud en sélection.

Si on exclut les deux champions du monde, la question devient légitime et le débat beaucoup plus ouvert. Qui peut disputer la première place à Lacazette ? En club, Karim Benzema restait la référence tricolore au poste d'avant-centre depuis plusieurs saisons mais il n'a plus marqué depuis 553 minutes et le Real Madrid vit un début de saison cataclysmique. En sélection, Olivier Giroud est le taulier mais il n'a toujours pas marqué cette saison avec Chelsea et reste sur une seule réalisation lors de ses 13 derniers matches en Bleu. Les autres ? Alassane Plea cartonne avec Mönchengladbach mais manque encore d'expérience du très haut niveau. Wissam Ben Yedder a connu une semaine de folie fin septembre en marquant six buts en trois matches mais manque encore de constance.

Le plus prépondérant pour son équipe

Depuis deux mois, Lacazette porte de faibles Gunners sur son dos. Ses statistiques tout à fait honorables (5 buts, 3 passes décisives) ne disent pas tout de son influence sur le jeu d'Arsenal. S'il a démarré la saison sur le banc, le match contre West Ham a tout changé. Depuis, il ne quitte plus la pointe du onze, obligeant même Aubameyang, la star de l'équipe, à s'exiler sur les ailes. Il est aujourd'hui, parmi les purs avant-centres français des très grands clubs européens, le plus prépondérant dans le jeu de son équipe.

"L'année dernière, c'était sa première année en Premier League, c'était une ligue différente de la Ligue française, une position différente pour lui, un rythme différent", a analysé Unai Emery, son coach ce week-end. "Ce n’est pas une mentalité différente, par contre, car il a une très bonne mentalité et se donne de très bonnes chances de marquer. Il est très efficace."

Dernière limite : les Bleus

Alors pourquoi Didier Deschamps ne lui a-t-il toujours pas accordé sa confiance ? Pour justifier son absence en équipe de France lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps s'était montré clair : "Il fait un début de saison plutôt performant, il est efficace, mais il y a de la concurrence à ce poste et à partir du moment où les joueurs pris à la Coupe du Monde répondent présents, je continue à m’appuyer sur eux", a souligné un sélectionneur qui n'a jamais considéré Lacazette comme un incontournable. "Il faut un équilibre dans la liste par rapports aux postes occupés, et lui c’est exclusivement un poste d’attaquant axial." Non seulement Lacazette a raté le wagon russe mais son manque de polyvalence le pénalise par rapport à un Mbappé et un Griezmann.

Même si DD ne dit sans doute pas tout. Même lorsque le Gone enfilait les buts comme des perles à Lyon et que la concurrence semblait moins coriace, Deschamps ne l'a jamais installé en Bleu. En cause, quelques rassemblements ratés et une incapacité à confirmer en Europe lui ont sans doute coûté des sélections et des compétitions internationales. Aujourd'hui, il n'a jamais semblé si épanoui en Premier League. C'est tout le paradoxe de la situation. On peut être le meilleur avant-centre français du moment et être loin des Bleus. D'autres l'ont expérimenté avant lui.