Avec Lukaku et Pogba, Manchester United tiendrait son "penaltygate"

Le "penaltygate" aurait traversé la Manche. Après l'embrouille entre Neymar et Cavani au moment de tirer un penalty du PSG la saison passée face à Lyon (2-0), il y aurait désormais celle entre Romelu Lukaku et Paul Pogba à Manchester United. C'est du moins ce que rapporte The Sun. Selon le tabloïd britannique, le Belge était furieux contre le milieu français qui a refusé de le laisser tirer un penalty samedi face à Southampton (3-2), privant ainsi l'avant-centre mancunien d'une opportunité de signer un triplé face aux Saints. Comme Cavani face à l'OL, Pogba a d'ailleurs manqué ce penalty.

Si le Français est le tireur attitré des Red Devils dans cet exercice, Lukaku a estimé que son coéquipier aurait pu faire un geste pour l'occasion. Il y aurait ainsi eu des tensions entre les deux joueurs dans le vestiaire après la rencontre. "C'était une conversation tendue et Lukaku était clairement en colère contre Pogba, détaille une source citée par The Sun. Le Belge ne s'est pas privé de rappeler à Pogba qu'il l'avait aidé et soutenu quand celui-ci était en conflit avec José Mourinho. Il a fallu qu'Ole Gunnar Solskjaer intervienne pour calmer la situation."

The Sun souligne que les deux joueurs entretiennent normalement de bonnes relations. Ils avaient notamment passé des vacances ensemble à Los Angeles. De son côté, Solskjaer s'est chargé de leur rappeler que l'heure n'était pas aux tensions alors que se profilent deux rendez-vous capitaux, avec le duel face à Arsenal dimanche en championnat après le 8e de finale retour de Ligue des champions face au PSG mercredi. Lukaku n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux pour éteindre l'incendie. Mardi matin, le Belge a posté un message sur Twitter : "Quand la haine ne marche plus, ils commencent à raconter des mensonges..."