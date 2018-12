Avec Ole Gunnar Solskjaer, l'heure est à la relance à Manchester United

Deux matches, deux victoires, huit buts marqués. Ce n'est pas seulement un nouveau chapitre, c'est presque une nouvelle saison qui débute pour Manchester United. Poussifs, pour ne pas dire pénibles sous les ordres de José Mourinho, les Red Devils retrouvent un nouveau souffle sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer. L'ancien attaquant du club a su redonner la motivation et l'envie à ses troupes, vainqueurs facilement de Cardiff (1-5) et Huddersfield (3-1). Certes, les adversaires étaient plus qu'à la portée d'un effectif comme celui des Mancuniens. Mais avec de nombreux joueurs en panne de confiance et de performances, ces victimes expiatoires étaient tout ce qu'il fallait pour relancer certaines individualités. Paul Pogba ou encore Jesse Lingard en ont allègrement profité. D'autres seraient bien inspirés de les imiter.

Solskjaer n'a pas seulement tenté des coups tactiques, à l'image du Tricolore placé en numéro 10 contre Huddersfield. L'ancienne gloire du club s'est donné pour mot d'ordre de donner sa chance à tout le monde. "Mon boulot a été de parler aux joueurs, d'apprendre à connaître leurs sentiments, leur niveau de confiance, et comment ils ressentent leur situation, a-t-elle expliqué en conférence de presse vendredi. Car chacun d'entre eux a la responsabilité de progresser." Il n'hésite donc pas à piocher largement dans son groupe pour jauger des forces en présence tout en permettant aux quelques cadres de souffler pendant cette orgie de matches en décembre. Et la réserve ne manque pas.

solskjærGetty Images

Lukaku peut enclencher le mode Diable Rouge

Avec un vivier aussi pléthorique, difficile de faire plaisir à tout le monde. Mais peu fréquents sont les capitaines habitués à cirer le banc. C'est pourtant le cas d'Antonio Valencia cette saison. L'Equatorien n'a plus joué en championnat depuis le 22 septembre - entre rotation et blessure au genou -, se "contentant" de deux rencontres de Champions League depuis. Absent des deux dernières feuilles de matches, le latéral a pourtant été confirmé dans son rôle par son entraîneur cette semaine. "Quand il est disponible et qu'il joue, il portera le brassard" a assuré Solskjaer. Valencia, au club depuis 10 ans, avait même un temps songé à quitter le club libre à la fin de saison selon le Daily Mail. Pas sûr que le coach norvégien ne l'entende de cette oreille.

Si Valencia ne devrait pas être titulaire dimanche contre Bournemouth, Romelu Lukaku devrait bien faire son retour, au moins sur le banc. Le Belge avait été excusé pour raisons personnelles lors des deux dernières rencontres mais a fait son retour à l'entraînement. Marcus Rashford s'est chargé de prendre la pointe en son absence, Ce qui n'empêche pas Lukaku, unique buteur face à Bournemouth à Old Trafford la saison passée, de partir avec une longueur d'avance en numéro 9. Surtout, l'avant-centre a une vraie carte à jouer avec le jeu plus direct prôné jusqu'ici par Solskjaer. "Il sait ce dont le club a besoin et aussi quel jeu les supporters veulent voir, disait de lui le défenseur Luke Shaw à Sky Sports lundi. Il ramène ce jeu offensif rapide à Old Trafford. Je suis certain que les fans vont adorer ça autant que nous." Plutôt que de s'appuyer sur son physique pour être le finisseur des Red Devils, le Diable Rouge pourrait se voir offrir l'opportunité de se rapprocher de son jeu avec la Belgique, avec plus de liberté d'appel et de courses.

Sanchez, enfin le vrai départ ?

Il pourrait en cela être aidé par Alexis Sanchez. Le Chilien a lui aussi repris l'entraînement et pourrait être sur la feuille de match dimanche. Victime d'un claquage tendineux, l'ancien Gunner devrait avoir quelques minutes en sortie de banc pour s'exprimer. Le 4-2-3-1, mis en place contre Huddersfield, a l'avantage de lui offrir davantage de possibilités tactiques, placé en soutien de l'attaquant ou sur un côté. Et il va pouvoir retrouver un jeu alerte qui lui avait permis d'exploser à Barcelone, avant de confirmer à Arsenal. De la liberté pour créer et la carte blanche pour s'exprimer techniquement : tout ce qu'il a manqué pour qu'Alexis débute enfin réellement son aventure à United. Et ce ne sont pas les autres joueurs offensifs qui se plaindront des espaces crées et autres caviars distribués par leur compère.

Alexis Sanchez, Manchester UnitedGetty Images

S'il est plus difficile de juger son passage dans le Nord-Ouest anglais, la greffe Fred tarde également à prendre. Ses débuts intéressants lors de ses premières sorties ont un temps justifié l'investissement consenti par United pour acquérir le milieu de terrain en juin dernier (59 millions d'euros). Mais l'idylle a tourné court, laissant place à de nombreuses rencontres passées sur le banc (137 minutes disputées en Premier League) depuis le mois de novembre. Solskjaer semble toutefois vouloir mettre le Brésilien à l'épreuve en le titularisant mercredi dernier. Le début du renouveau ? Tout United n'espère que ça.