Avec la vente d'Eden Hazard, Chelsea se cherche un nouvel accélérateur de jeu. Les Blues, interdits de recrutement par la FIFA, ont fait appel auprès TAS, ce qui automatiquement suspendu cette interdiction. Selon les média espagnol Plazadeportiva.com, ils ont formulé une offre de 70 millions d'euros pour l'attaquant de Valence, et ancien parisien, Gonçalo Guedes, 22 ans, sous contrat jusqu'en 2024. L'offre a été logiquement refusée par Valence, puisque la clause libératoire du Portugais est à... 300 millions d'euros.

Valence compte sur Guedes pour remplacer Rodrigo

L'attaquant a vécu une première partie de saison compliquée en Espagne, marquée par une pubalgie et une opération. Revenu à son niveau physiquement, la seconde partie de saison a été plus concluante. Il a terminé sa saison avec un bilan honorable de 39 matches, 8 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Guedes avait été transféré l'été dernier de Paris contre 40 millions d'euros. Recruté pour jouer ailier gauche à Valence, le Portugais devrait changer de poste et passer sur la ligne d'attaque la saison prochaine. Le VCF, qui devrait vendre Rodrigo Moreno cet été, mise beaucoup sur lui.

Une grosse incertitude persiste cependant autour de Chelsea. Même si la sanction des Blues est suspendue après leur appel au TAS, il est possible que l'institution décide de le rejeter. Dans ce cas, le club pourra toujours acheter des joueurs, mais ne pourra pas les inscrire. Ce qui n'est probablement pas une bonne option pour Guedes qui a besoin de temps de jeu pour reprendre confiance et se remettre à niveau physiquement.