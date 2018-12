Hazard sur les traces des légendes de Chelsea

"Je veux marquer plus de buts pour ce club et ensuite essayer d’être une légende comme Lampard, Terry, Drogba...". Les mots sont forts, l'ambition est sincère. En inscrivant mercredi face à Watford ses 100e et 101e buts sous les couleurs de Chelsea, Eden Hazard est devenu le 10e meilleur buteur de l'histoire du club. « Mes 100e et 101e buts avec ce club, c'est incroyable, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.", racontait-il à la suite.

A bientôt 28 ans, il est rentré avec fracas au panthéon des meilleurs scoreurs de l'histoire des Blues. Une hiérarchie dominée par Frank Lampard (211 buts) et où Didier Drogba s'est taillé une place de choix (4e avec 164 buts).

Les 10 meilleurs buteurs de l'histoire de Chelsea :

1. Frank Lampard (211 buts)

2. Bobby Tambling (202 buts)

3. Kerry Dixon (193 buts)

4. Didier Drogba (164 buts)

5. Roy Bentley (150 buts)

6. Peter Osgood (150 buts)

7. Jimmy Greaves (132 buts)

8. George Mills (125 buts)

9. George Hilsdon (108 buts)

10. Eden Hazard (101 buts)



Comme l'Anglais, Hazard y est parvenu lors de sa septième saison à Stamford Bridge, une de plus que Drogba. Dans un classement largement rempli par des anciennes gloires de Chelsea (Bobby Tambling, Kerry Dixon ou encore Roy Bentley), le Belge est le seul étranger avec Drogba à s'immiscer. Il est aussi le seul joueur en activité de ce Top 10, et pourrait passer devant George Hilsdon (108 buts) dès cette saison.

S'il suit le même rythme que les trois dernières saisons (15 buts par an), il dépasserait Drogba dans quatre ans. Pourtant, son héritage chez les Blues ne fait presque que débuter. S'il marche sur les pas des plus grands, ses temps de passage ne sont pas parmi les plus précoces du club.

Plus proche de Lampard que de Drogba

Si l'on compare Hazard avec la concurrence, le Belge se rapproche plus des chiffres de Frank Lampard que de ceux de Drogba. Après 321 matches, Hazard a marqué 101 buts avec les Blues. Après six saisons et 329 matches, Lampard pointait à 87. Soit une moyenne de 0,31 buts par match pour le Belge, et 0,33 pour l'Anglais. Des standards très proches, mais surtout loin de ceux d'un certain Didier Drogba.

Avec 164 buts en 381 matches (et 9 saisons) en Angleterre, l'Ivoirien a atteint une moyenne de 0,43 buts par match, soit 0,12 but de plus que le Belge. Surtout, au terme de sa huitième saison et 341 matches joués, il cumulait déjà 157 buts. Bien loin des chiffres du Belge, pourtant dépositaire de l'animation offensive des Blues depuis plusieurs saisons.

La Ligue des champions, le chainon manquant

Plus passeur (74 passes en 321 matches contre 83 en 381 matches pour Drogba par exemple), Hazard est le rouage essentiel de l'attaque des Blues depuis quelques années. Cette saison, il est même tout simplement le joueur le plus décisif de Premier League devant Kane, Salah ou Aubameyang. Lorsqu'il se retourne sur son parcours, le Belge n'a pas à rougir de son palmarès avec 5 titres en 6 saisons, dont deux championnats en 2015 et 2017.

Mais il ne pourra jamais se targuer d'être au niveau des précités sans une chose : la Ligue des Champions. Lampard et Drogba étaient les principaux artisans de l'unique titre en C1 du club, en 2012. Avec ce succès, le premier d'un club londonien dans la compétition, ils ont marqué l'histoire des Blues et saisi le cœur des fans à tout jamais. Hazard en est encore loin : il n'a pas fait mieux qu'une demi-finale en 2014. Mais il a un avantage pour lui : unique joueur en activité de ce Top 10, il est le seul à pouvoir encore modifier son destin. Et celui des Blues avec lui.