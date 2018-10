L'hélicoptère du propriétaire de Leicester s'est écrasé sur le parking du King Power Stadium

Les images font froid dans le dos. Ce samedi, après le match nul entre Leicester et West Ham (1-1), l'hélicoptère du propriétaire des Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, s'est écrasé sur le parking du King Power Stadium selon plusieurs journalistes britanniques présents sur place. Selon Sky Sports, l'hélicoptère a décollé du terrain entre 20h30 et 20h45, mais il a eu des problèmes avec son rotor de queue peu de temps après et s'est écrasé dans un parking à proximité.

"Nous nous occupons d'un incident dans les environs du King Power Stadium. Les services d'urgence sont au courant et s'en occupent", a tweeté la police de Leicester. Selon les médias anglais, il est pour le moment impossible de confirmer la présence de Vichai Srivaddhanaprabha dans l'engin au moment de l'accident.