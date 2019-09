"Laporte sera absent cinq ou six mois", annonce Guardiola

Il avait été jusqu'ici relativement épargné par les blessures. Depuis mars 2016 et une fracture du péroné qui l'avait forcé à s'arrêter deux mois, la carrière d'Aymeric Laporte suivait tranquillement son cours. Et puis cette intervention anodine face à Brighton l'a mis à terre. Le Basque s'est d'abord fait opérer du genou droit, endommagé au cartilage et au ménisque. Ce vendredi, en conférence de presse, son coach, Pep Guardiola, en a dit plus sur la durée d'indisponibilité de son défenseur.

"Il ne sera pas absent longtemps", a fait savoir Pep Guardiola. "Cinq ou six mois. Il sera de retour l’année prochaine." C'est un coup dur pour Laporte et pour City. L'ancien défenseur de Bilbao s'est imposé avec force au sein de la défense des Citizens. Des performances qui lui ont ouvert les portes de l'équipe de France. Appelé lors de la rentrée internationale, il a dû passer son tour. Ce sera donc le cas pour les deux autres rendez-vous des Bleus de fin d'année.