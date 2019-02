Malgré le retour de Kane, Tottenham s'incline à Burnley et laisse filer une occasion en or

Tottenham a fini par craquer. Pour la première fois depuis le 13 janvier, les Spurs se sont inclinés cet après-midi sur la pelouse de Burnley (1-2) et ont amenuisé leurs chances de titre puisqu'ils sont désormais à cinq longueurs de la première place occupée par Manchester City, avant le derby entre Liverpool (2e) et Manchester United (4e) dimanche. Avec ce succès, Burnley (13e) reste la seule équipe invaincue en 2019 en championnat avec les Red Devils et enchaîne une huitième rencontre sans défaite qui lui permet de s'éloigner de la zone de relégation.

Si la première période a été marquée par une possession nette mais stérile de Tottenham, il a fallu attendre la seconde partie de la rencontre pour voir la situation se débloquer. Et contre le cours du jeu, c'est bien Burnley qui a fait la différence. Sur corner, Chris Wood a pris le meilleur sur Toby Alderweireld et Juan Foyth pour tromper la vigilance d'Hugo Lloris, impuissant sur sa ligne (1-0, 57e).

