Manchester City, une défaite qui pourrait faire mal

Les deux clubs de Manchester ont vécu des fortunes diverses à l’issue de la 24e journée de Premier League, mais aucune n’a été victorieuse. Alors que les Citizens de Pep Guardiola avaient l’occasion de mettre la pression sur les Reds de Liverpool, ils ont été battus par les Magpies à Saint James Park (2-1). De leur côté, les Red Devils sont tombés de haut à Old Trafford. Après une série de huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues, sous l’impulsion de la nomination d’Ole Gunnar Solskjaer, ils ont connu un premier coup d’arrêt et ont même dû aller chercher l’égalisation face à Burnley (2-2). Au classement, City et United sont respectivement deuxième et sixième.

La saison 2018/2019 de Premier League retiendra peut-être la 24e journée comme un tournant. Car Manchester City y a connu sa quatrième défaite en championnat et elle pourrait être rédhibitoire dans l’optique de conserver la couronne. Tout avait pourtant très bien commencé pour les Citizens, buteurs dès la 24e seconde par Sergio Agüero, éternel bourreau de Newcastle (0-1, 1er). Sauf que, derrière, la machine s’est enrayée. Malgré une domination nette dans la possession et, même, les intentions, les champions en titre ont été rattrapés par leurs démons. En l’occurence : des imprécisions devant et des oublis derrière.

Pogba a relancé United

Incapables de se mettre à l’abri, ils ont cédé une première fois face à Salomon Rondon (1-1, 66e). Peu après, Fernandinho a commis l’irréparable dans la surface suite à une mauvaise passe en retrait de Danilo ayant offert un penalty transformé par Matt Ritchie (2-1, 80e). Pep Guardiola avait des raisons d’arborer une mine déconfite sur son banc. Non seulement ses hommes n’ont pas su réagir pour, au moins, gratter un point mais, pire, son équipe sera peut-être une nouvelle fois à sept longueurs de Liverpool mercredi soir en cas de victoire des Reds face à Leicester. Plus qu’un match, Manchester City a sans doute perdu le titre sur la pelouse d’un candidat à la lutte pour le maintien.

À Old Trafford, l’euphorie avait assez duré. Et Manchester United est passé tout près de l’ascenseur émotionnel face à Burnley, à qui le succès tendait les bras. Les Clarets menaient effectivement 2 buts à 0 grâce à Ashley Barnes (0-1, 51e) et Chris Wood (0-2, 81e) avant de laisser les Red Devils revenir dans le match. L’impulsion est venue de Paul Pogba, qui a réduit le score sur penalty (1-2, 87e) et, au passage, confirmé sa renaissance sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais le Français n’est pas le sauveur de la soirée. Il a laissé ce costume à Victor Lindelöf, qui a égalisé dans le temps additionnel (2-2, 90e+2). Si le Norvégien reste invaincu à la tête de Manchester United, ce résultat ne fait pas les affaires de son club, qui reste scotché à la sixième place.

D’autant qu’Arsenal n’a pas fait de cadeau à Cardiff City, qui n’avait certainement pas la tête à jouer un match de foot compte tenu des circonstances. Passé un bel hommage à Emiliano Sala, Pierre-Emerick Aubameyang (1-0, 66e) et Alexandre Lacazette (2-0, 83e) ont permis aux Gunners d’enchaîner une deuxième victoire de rang en Premier League. Buteur au bout du temps additionnel, Nathaniel Mendez-Laing (2-1, 90e+3) a sauvé l’honneur. Au classement, Arsenal revient provisoirement à hauteur de Chelsea, qui se déplace à Bournemouth mercredi soir.