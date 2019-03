Manchester City ou Liverpool : qui a les meilleures cartes en main pour le titre ?

Les Anglais ont de la chance. Leurs voisins européens n'ont pas forcément la possibilité de s'enthousiasmer pour la course au titre. C'est le cas de la France et de l'Italie, où le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin ont largué la concurrence. Mais aussi, à un degré moindre, de l'Espagne où le FC Barcelone maintient une marge assez confortable sur l'Atlético de Madrid. Restent la Bundesliga, où le Bayern vient de rejoindre le Borussia Dortmund en tête du classement. Et donc la Premier League, où le duel entre Manchester City et Liverpool s'annonce passionnant et indécis.

Les deux clubs sont au coude à coude. Depuis la semaine passée, la formation de Josep Guardiola a repris l'avantage. Les Mancuniens sont désormais en tête avec un petit point d'avance sur les hommes de Jürgen Klopp à neuf journées de la fin du championnat. Derrière, Tottenham, relégué à neuf longueurs de Liverpool, semble plutôt destiné à lutter pour le podium avec Manchester United, Arsenal, et Chelsea. Le titre devrait se jouer entre City et Liverpool. Tous les matches qui viennent seront cruciaux pour les deux formations.

Calendrier : Avantage Liverpool

Le calendrier des deux équipes jusqu'à la fin de la saison laisse apparaître un léger avantage pour Liverpool. Sur les neuf derniers matches de championnat, les Reds évolueront en effet cinq fois à domicile alors que Manchester City ne recevra que quatre fois. Sachant que les hommes de Jürgen Klopp ont quasiment fait le plein jusqu'ici à Anfield (12 victoires et 2 nuls en 14 matches), ce n'est pas un paramètre à négliger.

Les calendriers de Manchester City et Liverpool en Premier League

30e journée Man. City - Watford Liverpool - Burnley 31e journée Man. United - Man. City (24/04) Fulham - Liverpool 32e journée Fulham - Man. City Liverpool - Tottenham 33e journée Man. City - Cardiff Southampton - Liverpool 34e journée Crystal Palace - Man. City Liverpool - Chelsea 35e journée Man. City - Tottenham Cardiff - Liverpool 36e journée Burnley - Man. City Liverpool - Huddersfield 37e journée Man. City - Leicester Newcastle - Liverpool 38e journée Brighton - Man. City Liverpool - Wolverhampton

Manchester City aura de son côté cinq matches à disputer à l'extérieur. Pour l'instant, l'équipe de Guardiola présente le troisième bilan en déplacement avec 29 points, trois de moins que Liverpool et quatre de moins que Tottenham. En 14 matches loin de ses bases, elle a signé 9 victoires, 2 nuls et 3 défaites. En moyenne, il y a un match à l'extérieur sur trois où les Mancuniens concèdent un nul ou une défaite. Ils ne sont donc pas à l'abri de laisser des plumes d'ici la fin de la saison sur les cinq rencontres qu'il leur reste à disputer à l'extérieur.

Adversaires : Avantage Liverpool

Sur le papier, Liverpool n'a pas seulement l'avantage de jouer plus de matches à domicile. Les Reds ont aussi des adversaires normalement plus abordables. Sur leurs neuf derniers matches, ils vont ainsi affronter les cinq derniers du classement actuel : Burnley (16e), Fulham (19e), Southampton (17e), Cardiff (18e) et Huddersfield (20e). Mais c'est à double tranchant, car ces formations auront un surcroît de motivation dans la lutte pour le maintien même si Huddersfield et Fulham, qui accusent respectivement 11 et 8 points de retard sur Cardiff, sont actuellement décrochés.

Les adversaires de Manchester City et Liverpool en championnat

Man. City Liverpool Top 6 Man. United (E)

Tottenham (D) Tottenham (D)

Chelsea (D) Positions 7-10 Watford (D) Wolverhampton (D) Positions 11-15 Crystal Palace (E)

Leicester (D)

Brighton (E) Newcastle (E) Positions 16-20 Fulham (E)

Cardiff (D)

Burnley (E) Burnley (D)

Fulham (E)

Southampton (E)

Cardiff (E)

Huddersfield (D)

La course au maintien ne fera pas forcément le jeu de Manchester City pour autant. Les hommes de Josep Guardiola vont également affronter Fulham, Cardiff et Burnley, mais ils auront aussi des matches face à des formations du ventre mou qui ne sont pas encore à l'abri comme Brighton ou même Crystal Palace. Les deux prétendants au titre auront par ailleurs chacun deux chocs face à deux équipes du Top 6 à disputer et recevront chacun Tottenham. City a en revanche un derby à jouer à Old Trafford, alors que Liverpool accueillera Chelsea. Ce qui laisse un très léger avantage aux Reds.

Différence de buts : Avantage City

Avec un seul point d'écart entre les deux équipes, la différence de buts aura son importance. Pour rappel, c'est le premier critère pris en compte en Premier League pour départager deux formations à égalité au nombre de points, le deuxième étant la meilleure attaque. Dans ces deux domaines, City a pris un avantage assez net. Les hommes de Guardiola ont sept buts d'avance sur ceux de Klopp à la différence de buts (+ 56 contre + 49) et douze au classement de la meilleure attaque (76 buts inscrits contre 64).

Ce paramètre pourrait s'avérer décisif dans la course au titre. Et servir les intérêts de Manchester City qui est aussi sur une meilleure dynamique que Liverpool avec 9 victoires sur ses 10 derniers matches de championnat, contre 5 pour les Reds sur la même période. Le tenant du titre a également davantage l'habitude de se battre pour le sacre en fin de championnat alors que le club de la Mersey n'a plus été champion depuis 1990. Alors faut-il voir City comme favori à sa propre succession ? Ou miser sur Liverpool avec son léger avantage au calendrier ? Faites vos jeux !