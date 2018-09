Manchester United : Mourinho - Pogba, le point de non-retour

Qui sera le premier à quitter Manchester ? Désormais, c'est la seule question à laquelle il convient de répondre. Parce que la séparation est inéluctable. José Mourinho et Paul Pogba, il y en a un de trop dans le nord de l'Angleterre et ceci, depuis de trop long mois. Le Portugais n'a jamais aimé les têtes qui dépassent dans ses effectifs, tout au long de sa carrière. C’est sans doute pour cela qu'il a connu ses plus grands succès avec des équipes qui n'étaient pas forcément programmées pour les sommets européens, que ce soit à Porto ou à l'Inter. Le Français, lui, ne supporte plus la gestion de Mou et ne le cache plus.

Dernier épisode, dimanche après le match face à Wolverhampton (1-1). Le champion du monde a regretté l'attentisme et la prudence excessive des siens. "On est à la maison et on doit jouer bien mieux que ça contre les Wolves. On est là pour attaquer. Si on joue, c'est plus facile pour nous. Nous sommes à Old Trafford et on doit juste attaquer et presser comme nous l'avons fait la saison dernière contre Tottenham, Liverpool, Chelsea ou Arsenal." Pourquoi ne le font-ils plus ? "Je ne suis pas l'entraîneur", a-t-il ajouté.

Mourinho et PogbaEurosport

" Je prends ces décisions, il n'y a aucun problème "

Pris en flagrant délit d'ingérence, le Français s'est vu retirer la responsabilité du vice-capitanat par José Mourinho, mardi soir après l'élimination de MU en Coupe de la Ligue par Derby County (1-1, 8 tab à 7). "J'ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine. Je suis le manager. Je prends ces décisions, il n'y a aucun problème". Point barre. Le joueur et l’effectif avaient été prévenus plus tôt dans la journée, à Carrington.

Depuis des mois et le retour de Pogba à MU, les deux hommes s'affrontent à fleurets mouchetés. José Mourinho a perdu son mojo et n'arrive pas à redonner au club son lustre "fergusonien". Il s’en agace et agace désormais tout le monde. Paul Pogba, qui fonctionne sur courant alternatif depuis deux ans, ne l'a pas toujours aidé dans sa tâche. Le manager ne s'est pas gêné pour le lui faire comprendre au fil du temps, jusqu’à le reléguer sur le banc au printemps dernier et préférer le jeune Scott McTominay et sa coupe de cheveux.

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Pogba est venu pour être champion du monde" 03:39

Il suffit d'écouter Paul Pogba parler avec tendresse de Didier Deschamps pour entendre ce qu'il reproche à José Mourinho. Et ce qui pourrait le pousser à quitter le navire, si son coach n'est pas le premier à lever l'ancre. Si l'on en croit le Daily Mail, le Français aux 61 sélections aurait d'ores et déjà annoncé son désir de rejoindre le FC Barcelone dans un futur proche. Ed Woodward, directeur général du club, serait aussi dans le secret des dieux. Lui aussi a des relations plus que fraîches avec Mourinho. Il devra trancher.