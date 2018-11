Mercato - Pour Paul Pogba, l’Inter entre dans la danse

Au moins, l’Inter Milan voit les choses en grand. Après avoir pisté Luka Modric tout l’été et avoir récemment réactivé la piste du Croate en toute discrétion, c’est un autre milieu de premier plan que les Nerazzurri ont dans leur viseur. Selon Tuttosport ce samedi, Paul Pogba figure en très bonne place dans la short-list intériste. Avec un atout de poids : la présence de Giuseppe Marotta.

Selon la publication italienne, l’ancien directeur sportif de la Juve, récemment arrivé à San Siro, espère doubler la Juventus dans le dossier menant au Français. Alors que José Mourinho, avec qui les relations sont fraîches, est toujours en place à Manchester United, la "Pioche" commencerait à être attentif aux portes de sortie. Jusqu’ici, c’est un "Pogback" à la Juve qui a été le plus évoqué.

Mais, grâce à Marotta, l’Inter espère rafler la mise. La stratégie avancée par Tuttosport est simple : utiliser Milan Škriniar ou Ivan Perisic, cible de Mourinho depuis de nombreux mois, pour faire baisser l’addition et surtout rendre l’opération attractive pour MU. Sous contrat jusqu’en 2021, le protégé de Mino Raiola devrait de toute façon prendre son temps et attendre de voir comment les choses évoluent concernant son coach avant de prendre une décision. Et, malgré le plan intériste, c’est bien la Juve qui semble être en pôle dans le dossier.